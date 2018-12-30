به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی عصر یکشنبه در دیدار با مسئولان ورزشی شهرستان نیر تصریح کرد: کمبود هیئت‌های ورزشی از لحاظ اعتبار مالی و دیگر نیازهای ورزشی مانع از تحقق برنامه‌های مورد نظر خواهد شد.

وی از فعالیت‌هایی که در راستای ترویج ورزش در بین اقشار مختلف مردم انجام می‌شود، قدردانی کرد و افزود: امیدواریم مسئولان ورزشی استان برای بهبود زیرساخت‌ها و کمبود هیئت‌های ورزشی اقدامات مورد نیاز را انجام دهند.

فرماندار شهرستان نیر ورزش را عامل اصلی کاهش آسیب‌های اجتماعی و نشاط افزایی در بین گروه‌های مختلف سنی دانست و یادآور شد: خوابگاه ورزشی شهرستان نیر یکی از پروژه‌ها و طرح‌های مهمی بوده که با تکمیل و بهره‌برداری از آن یکی از مهمترین مشکلات زیرساختی موجود در منطقه برطرف خواهد شد.

امامی ادامه داد: خوابگاه ورزشی شهرستان نیر از زیربنای ۵۰۰ مترمربعی برخوردار بوده که در مجموعه ورزشی برادران شهید صوابی احداث می‌شود.

وی اضافه کرد: این خوابگاه ورزشی تاکنون از پیشرفت ۳۰ درصدی برخوردار بوده و با تامین اعتبار و حمایت‌های لازم امیدوار به بهره برداری به موقع از این طرح هستیم.

به گفته امامی تاکنون برای احداث این خوابگاه ۹۰ میلیون تومان تخصیص یافته است.