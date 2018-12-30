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۹ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۳۲

فرماندار نیر مطرح کرد؛

۵۰ درصد هیئت‌های ورزشی در شهرستان نیر غیرفعال است

۵۰ درصد هیئت‌های ورزشی در شهرستان نیر غیرفعال است

نیر - فرماندار شهرستان نیر با اشاره به فعالیت ۱۶ هیئت از مجموع ۳۲ هیئت ورزشی در این شهرستان گفت: ۵۰ درصد هیئت‌های ورزشی در نیر غیرفعال است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی عصر یکشنبه در دیدار با مسئولان ورزشی شهرستان نیر تصریح کرد: کمبود هیئت‌های ورزشی از لحاظ اعتبار مالی و دیگر نیازهای ورزشی مانع از تحقق برنامه‌های مورد نظر خواهد شد.

وی از فعالیت‌هایی که در راستای ترویج ورزش در بین اقشار مختلف مردم انجام می‌شود، قدردانی کرد و افزود: امیدواریم مسئولان ورزشی استان برای بهبود زیرساخت‌ها و کمبود هیئت‌های ورزشی اقدامات مورد نیاز را انجام دهند.

فرماندار شهرستان نیر ورزش را عامل اصلی کاهش آسیب‌های اجتماعی و نشاط افزایی در بین گروه‌های مختلف سنی دانست و یادآور شد: خوابگاه ورزشی شهرستان نیر یکی از پروژه‌ها و طرح‌های مهمی بوده که با تکمیل و بهره‌برداری از آن یکی از مهمترین مشکلات زیرساختی موجود در منطقه برطرف خواهد شد.

امامی ادامه داد: خوابگاه ورزشی شهرستان نیر از زیربنای ۵۰۰ مترمربعی برخوردار بوده که در مجموعه ورزشی برادران شهید صوابی احداث می‌شود.

وی اضافه کرد:  این خوابگاه ورزشی تاکنون از پیشرفت ۳۰ درصدی برخوردار بوده و با تامین اعتبار و حمایت‌های لازم امیدوار به بهره برداری به موقع از این طرح هستیم.

به گفته امامی تاکنون برای احداث این خوابگاه ۹۰ میلیون تومان تخصیص یافته است.

کد مطلب 4499847
محمد میرزایی ناطق

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