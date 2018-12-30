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۹ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۰۰

مدیرکل امور استان‌ها و کارگزاری‌ها صندوق بیمه اجتماعی خبر داد:

رشد سه برابری اعطای امتیاز کارگزاری به زنان

رشد سه برابری اعطای امتیاز کارگزاری به زنان

مدیرکل امور استان‌ها و کارگزاری‌ها صندوق بیمه اجتماعی از رشد سه برابری اعطای امتیاز کارگزاری به زنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی شریعتی با بیان این‌که تا پایان آذر ماه سال‌جاری در مجموع ۱۳۳۰ قرارداد با کارگزاری‌ها در سراسر کشور به امضا رسیده است گفت: از این تعداد کارگزاری فعال، ۴۵۵ کارگزاری در قالب موسسه کارگزاری اختصاصی صندوق فعالیت می‌کنند.

وی همچنین توضیح داد: از مجموع مجوزهای صادر شده بالغ بر ۲۰۵ کارگزاری که معادل ۱۵ درصد از کارگزاری‌های موجود است، به خانم‌ها اختصاص یافته و از این ۱۵ درصد، ۱۰ درصد آن فقط شامل قراردادهایی می‌شود که در سال جاری با کارگزاران خانم بسته شده است.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور کارگزاری‌ها با اشاره به بند ۴ ماده ۱۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین ماده ۹ آئین‌نامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گفت: به منظور فراهم کردن زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به کشاورزان، روستائیان و عشایر «موسسات کارگزاری اختصاصی صندوق» ایجاد می‌شوند.

به گفته شریعتی هدف از ایجاد این موسسات مستقل، تخصصی‌کردن فعالیت‌های بیمه‌ای، اجرای بهتر و مطلوب‌تر قانون، ارتقاء جایگاه نظارت و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، ایجاد ثبات و رضایت‌مندی در کارگزاری‌ها، افزایش رقابت سالم و اقتصادی کردن فعالیت‌های کارگزاران بوده است.

کد مطلب 4499853

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