به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به بروز آتشسوزی در یکی از خوابگاههای مدارس دخترانه شبانهروزی در شهرستان گرمی نگرانیهای زیادی در خصوص بروز حادثه و مصدومیت دانشآموزان نوجوان وجود داشت که آخرین پیگیریها از عدم وجود مصدوم خاص در جریان این حوادث است.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرمی در این خصوص در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: آتش سوزی به وقوع پیوسته در این خوابگاه دانشآموزی با حضور به موقع نیروهای امدادی خاموش شد که خوشبختانه مصدوم و یا تلفات جانی نداشت.
آقایی ادامه داد: دلیل اصلی این آتش سوزی اتصال کابلهای برق بوده که با دقت عمل نیروهای امدادی اقدامات پیشگیرانه نیز انجام پذیرفت.
وی یادآور شد: برای جلوگیری از بروز هرگونه حادثه تلخ نیازمند آن هستیم تا نکات ایمنی در تمامی مدارس و مراکز آموزشی جدی گرفته شده و برنامههای پیشگیرانه و ایمنی لازم در دستور کار قرار گیرد.
آقایی افزود: در این خوابگاه دانشآموزی نزدیک به ۲۰۰ دانشآموز اسکان دارند.
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