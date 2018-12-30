به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به بروز آتش‌سوزی در یکی از خوابگاه‌های مدارس دخترانه شبانه‌روزی در شهرستان گرمی نگرانی‌های زیادی در خصوص بروز حادثه و مصدومیت دانش‌آموزان نوجوان وجود داشت که آخرین پیگیری‌ها از عدم وجود مصدوم خاص در جریان این حوادث است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرمی در این خصوص در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: آتش سوزی به وقوع پیوسته در این خوابگاه دانش‌آموزی با حضور به موقع نیروهای امدادی خاموش شد که خوشبختانه مصدوم و یا تلفات جانی نداشت.

آقایی ادامه داد: دلیل اصلی این آتش سوزی اتصال کابل‌های برق بوده که با دقت عمل نیروهای امدادی اقدامات پیشگیرانه نیز انجام پذیرفت.

وی یادآور شد: برای جلوگیری از بروز هرگونه حادثه تلخ نیازمند آن هستیم تا نکات ایمنی در تمامی مدارس و مراکز آموزشی جدی گرفته شده و برنامه‌های پیشگیرانه و ایمنی لازم در دستور کار قرار گیرد.

آقایی افزود: در این خوابگاه دانش‌آموزی نزدیک به ۲۰۰ دانش‌آموز اسکان دارند.