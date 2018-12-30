به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی عصر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل تصریح کرد: کنترل آسیب‌های اجتماعی نیازمند توجه ویژه به اقدامات پیشگیرانه بوده و برای دست یافتن به این مهم به انسجام تمامی دستگاه‌های اجرایی نیازمندیم.

به گفته وی یکی از مهمترین سرمایه‌های اجتماعی پلیس برخورداری از اعتماد عمومی بوده و به داشتن چنین پشتوانه‌های مردمی باید افتخار کرد.

فرمانده نیروی انتظامی استان یادآور شد: نیروهای مردمی پلیس به صورت شبانه‌روزی در راستای کنترل آسیب‌های اجتماعی و مقابله با ناهنجاری‌ها و ایجاد نظم و امنیت در تلاش هستند تا به وظایف محوله خود به شکل مورد انتظاری عمل نمایند.

عبدی ادامه داد: برای افزایش اثرپذیری اقدامات مربوط به کنترل و پیشگیری از جرائم نیازمند همدلی و همگامی فرابخشی هستیم و با تعامل مناسب دستگاه‌های اجرایی می‌توان به دستاوردهای مورد نظر آموزشی و فرهنگی دست یافت.

وی اضافه کرد: پشتیبانی ائمه جمعه از ماموریت‌های ناجا باعث دلگرمی پلیس شده و قدردان چنین حمایت‌هایی هستیم.

فرمانده نیروی انتظامی استان افزود: با تلاش کارکنان نیروی انتظامی و پشتیبانی مردم و دیگر دستگاه‌های مربوط، استان اردبیل به عنوان یکی از استان‌های امن کشور معرفی شده که از نرخ پایین جرائم نیز برخوردار است.