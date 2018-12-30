  1. استانها
  2. اردبیل
۹ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۳۷

فرمانده انتظامی اردبیل:

اقدامات فرهنگی و آموزشی کنترل آسیب‌های اجتماعی افزایش یابد

اقدامات فرهنگی و آموزشی کنترل آسیب‌های اجتماعی افزایش یابد

اردبیل - فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل بر ضرورت افزایش فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی که از عوامل اصلی کاهش ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی است، تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی عصر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل تصریح کرد: کنترل آسیب‌های اجتماعی نیازمند توجه ویژه به اقدامات پیشگیرانه بوده و برای دست یافتن به این مهم به انسجام تمامی دستگاه‌های اجرایی نیازمندیم.

به گفته وی یکی از مهمترین سرمایه‌های اجتماعی پلیس برخورداری از اعتماد عمومی بوده و به داشتن چنین پشتوانه‌های مردمی باید افتخار کرد.

فرمانده نیروی انتظامی استان یادآور شد: نیروهای مردمی پلیس به صورت شبانه‌روزی در راستای کنترل آسیب‌های اجتماعی و مقابله با ناهنجاری‌ها و ایجاد نظم و امنیت در تلاش هستند تا به وظایف محوله خود به شکل مورد انتظاری عمل نمایند.

عبدی ادامه داد: برای افزایش اثرپذیری اقدامات مربوط به کنترل و پیشگیری از جرائم نیازمند همدلی و همگامی فرابخشی هستیم و با تعامل مناسب دستگاه‌های اجرایی می‌توان به دستاوردهای مورد نظر آموزشی و فرهنگی دست یافت.

وی اضافه کرد: پشتیبانی ائمه جمعه از ماموریت‌های ناجا باعث دلگرمی پلیس شده و قدردان چنین حمایت‌هایی هستیم.

فرمانده نیروی انتظامی استان افزود: با تلاش کارکنان نیروی انتظامی و پشتیبانی مردم و دیگر دستگاه‌های مربوط، استان اردبیل به عنوان یکی از استان‌های امن کشور معرفی شده که از نرخ پایین جرائم نیز برخوردار است.

کد مطلب 4499856
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها