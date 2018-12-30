به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که به بندر عباس سفر کرده است، در بدو ورود خود به فرودگاه بین المللی بندرعباس هدف از سفر به استان هرمزگان را ملاقات و ارزیابی از وضعیت نیروهای مسلح مستقر در استان اعلام کرد و گفت: در این استان از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع واحد های مختلف هوایی، دریایی و زمینی و انتظامی و مرزبانی حضور دارند که در این سفر از نزدیک با آنها دیدار می‌کنم.

وی گفت: نیروهای مسلح در هرمزگان به لحاظ قرار گرفتن در کنارخلیج فارس و تنگه هرمز باید ماموریت‌های مهم دفاعی را به بهترین وجه انجام دهند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خروج آمریکا از سوریه عقب نشینی خفت بار از کشوری است که بدون اجازه و بدون رضایت مردم و دولت قانونی در آن حضور پیدا کرده بودند.

باقری افزود: این خروج اهمیتی برای ماموریت‌های دفاعی و امنیت منطقه ندارد و در هر جایی که آمریکایی‌ها حضور پیدا کردند موجب ناامنی بودند و حتماً ترک منطقه سوریه و سایر قسمت‌های منطقه موجب ارتقای امنیت و آرامش منطقه خواهد شد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در خلیج فارس هم به همین صورت هست و خود کشورهای منطقه امنیت آن را تامین می کنند و حضور آمریکا در منطقه چیزی جز ناامنی برای منطقه ندارد.