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۹ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۰۷

مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران خبر داد؛

باز زنده‌سازی ۳۷ سقاخانه تاریخی تهران در حصار ناصری

باز زنده‌سازی ۳۷ سقاخانه تاریخی تهران در حصار ناصری

مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران از مرمت و باز زنده سازی ۳۷ سقاخانه تاریخی در محدوده حصار ناصری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفتح شادمهری در جلسه مرمت و باز زنده سازی سقاخانه های تاریخی شهرتهران گفت: در شهر تهران از گذشته سقاخانه‌های زیادی در نقاط مختلف جمعیتی ساخته و مورد استفاده قرار می‌گیرد که در حال حاضر در محدوده حصار ناصری که بخشی از  مناطق ۱۱ و ۱۲ شهرداری را در بر می گیرد تعداد ۳۷  سقاخانه شناسایی شده است که مشاوران و کارشناسان طرح‌های مربوطه را تهیه کرده‌اند.

وی افزود: از این تعداد ۳۰ سقاخانه در منطقه ۱۲ و مابقی آن در منطقه ۱۱ شهرداری قرار دارد که بسیاری از این سقاخانه ها به مرور زمان دست خوش تغییرات شده‌اند که نیاز به بازسازی و باز زنده سازی هستند. بر این اساس با انعقاد قرارداد مشاور مربوطه، طرح، نقشه، جزئیات و میزان آسیب‌های این سقاخانه‌ها، در همه بخش‌ها تهیه شده است.

مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران گفت: با توجه به جایگاه و هویت این سازه ها در شهر تهران و استفاده شهروندان از این سقاخانه‌ها  به دنبال آن هستیم با بازسازی و باز زنده سازی این بناها با توجه به شرایط و بافت این محدوده تاریخی امکان استفاده هرچه بیشتر از این سقاخانه ها را برای شهروندان فراهم آوریم.

وی اظهار کرد: عمده مالکیت این سقاخانه‌ها وقفی است، بنابراین شهرداری تهران با تهیه اسناد موجود و با تهیه عکس و نقشه درصدد مستند سازی و بانک اطلاعاتی دراین خصوص است.

کد مطلب 4499860

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