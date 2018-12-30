به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفتح شادمهری در جلسه مرمت و باز زنده سازی سقاخانه های تاریخی شهرتهران گفت: در شهر تهران از گذشته سقاخانههای زیادی در نقاط مختلف جمعیتی ساخته و مورد استفاده قرار میگیرد که در حال حاضر در محدوده حصار ناصری که بخشی از مناطق ۱۱ و ۱۲ شهرداری را در بر می گیرد تعداد ۳۷ سقاخانه شناسایی شده است که مشاوران و کارشناسان طرحهای مربوطه را تهیه کردهاند.
وی افزود: از این تعداد ۳۰ سقاخانه در منطقه ۱۲ و مابقی آن در منطقه ۱۱ شهرداری قرار دارد که بسیاری از این سقاخانه ها به مرور زمان دست خوش تغییرات شدهاند که نیاز به بازسازی و باز زنده سازی هستند. بر این اساس با انعقاد قرارداد مشاور مربوطه، طرح، نقشه، جزئیات و میزان آسیبهای این سقاخانهها، در همه بخشها تهیه شده است.
مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران گفت: با توجه به جایگاه و هویت این سازه ها در شهر تهران و استفاده شهروندان از این سقاخانهها به دنبال آن هستیم با بازسازی و باز زنده سازی این بناها با توجه به شرایط و بافت این محدوده تاریخی امکان استفاده هرچه بیشتر از این سقاخانه ها را برای شهروندان فراهم آوریم.
وی اظهار کرد: عمده مالکیت این سقاخانهها وقفی است، بنابراین شهرداری تهران با تهیه اسناد موجود و با تهیه عکس و نقشه درصدد مستند سازی و بانک اطلاعاتی دراین خصوص است.
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