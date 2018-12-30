به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، بیژن نامدار زنگنه با بیان اینکه هیچ نیازی به واردات بنزین وجود نداشته و وضعیت ذخایر و تولید کشور در حوزه بنزین مناسب است، گفت: اگر همین روال پیش رود سال آینده نیز نیاز به واردات بنزین وجود ندارد.

وزیر نفت با بیان اینکه به زودی فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بهره برداری می‌رسد، افزود: با این اقدام ظرفیت تولید بنزین افزایش یافته که در ماه جاری تولید این فاز شروع و تا پایان سال تثبیت می‌شود و ظرفیت اسمی آن ۳۶میلیون لیتر در روز است اما می‌تواند بیش از این تولید داشته باشد که با این بهره‌برداری میزان تولید بنزین کشور به ۱۰۰ میلیون لیتر در روز افزایش می‌یابد.

حدود ۳ میلیون نفر برای دریافت کارت سوخت ثبت‌نام کرده‌اند

وی با اشاره به اینکه هر چه میزان خودرو افزایش یابد میزان مصرف سوخت نیز بیشتر می‌شود، ادامه داد: این میزان تولید برای یک سال کفایت می‌کند و دولت در حال حاضر راهکارهای مختلف برای کنترل مصرف بنزین را بررسی می‌کند.

زنگنه با بیان اینکه در بودجه ۹۸ افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی نشده است، تأکید کرد: حدود ۳ میلیون نفر برای دریافت کارت سوخت ثبت‌نام کرده‌اند، اما هنوز تصمیمی برای سهمیه‌بندی در سال آینده اتخاذ نشده است.