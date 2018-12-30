اعمال خاموشی موقت در برخی مناطق شهر اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق اهواز با صدور اطلاعیه ای اعلام کرده که در راستای پایداری، تقویت و بهینه سازی شبکه برق در شهرستان اهواز مطابق برنامه زمانبندی شده فاز اول اجرای پروژه ساماندهی و تغییر شبکه برق بازار مرکزی اهواز از فرسوده و قدیمی به ساختار تلفیقی جدید حد فاصل خیابان حضرت امام خمینی (ره) تا خیابان طالقانی و خیابان دکتر شریعتی تا آزادگان از امشب ۹ دی ماه ۹۷ از ساعت ۲۳ امشب تا ساعت ۶ صبح فردا توسط گروه های متعدد عملیاتی این شرکت آغاز به کار خواهد کرد.

در این اطلاعیه آمده است: امشب در این عملیات از حدفاصل خیابان شریعتی تا مسلم و خیابان های شهید کیوان (کاوه)، شهید غفاری و نیز کوچه پشت سینما آفریقا و مسجد شهید بهشتی با اعمال خاموشی مقطعی نسبت به تعویض کلیه تجهیزات فرسوده و نصب شبکه جدید برق اقدام می شود.

در این اطلاعیه از کلیه ساکنان مستقر در این منطقه تقاضا شده تا تمهیدات لازم و ضروری را از زمان آغاز تا پایان زمان عملیات در نظر داشته باشند.