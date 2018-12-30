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۹ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۱۵

شرکت توزیع نیروی برق اهواز اعلام کرد:

اعمال خاموشی موقت در برخی مناطق شهر اهواز

اعمال خاموشی موقت در برخی مناطق شهر اهواز

اهواز- شرکت توزیع نیروی برق اهواز با صدور اطلاعیه ای از اعمال خاموشی مقطعی در برخی مناطق شهر اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق اهواز با صدور اطلاعیه ای اعلام کرده که در راستای پایداری، تقویت و بهینه سازی شبکه برق در شهرستان اهواز مطابق برنامه زمانبندی شده فاز اول اجرای پروژه ساماندهی و تغییر شبکه برق بازار مرکزی اهواز از فرسوده و قدیمی به ساختار تلفیقی جدید حد فاصل خیابان حضرت امام خمینی (ره) تا خیابان طالقانی و خیابان دکتر شریعتی تا آزادگان از امشب ۹ دی ماه ۹۷ از ساعت ۲۳ امشب تا ساعت ۶ صبح فردا توسط گروه های متعدد عملیاتی این شرکت آغاز به کار خواهد کرد.

در این اطلاعیه آمده است: امشب در این عملیات از حدفاصل خیابان شریعتی تا مسلم و خیابان های شهید کیوان (کاوه)، شهید غفاری و نیز کوچه پشت سینما آفریقا و مسجد شهید بهشتی با اعمال خاموشی مقطعی نسبت به تعویض کلیه تجهیزات فرسوده و نصب شبکه جدید برق اقدام می شود.

در این اطلاعیه از کلیه ساکنان مستقر در این منطقه تقاضا شده تا تمهیدات لازم و ضروری را از زمان آغاز تا پایان  زمان عملیات در نظر داشته باشند.

کد مطلب 4499878

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