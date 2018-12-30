به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «عبدالحمید گل» وزیر دادگستری ترکیه امروز یکشنبه اعلام کرد که هیچ مشکلی در خصوص استرداد «فتح‌الله گولن» از سوی واشنگتن به آنکارا وجود ندارد.

وزیر دادگستری ترکیه در این خصوص گفت: امیدواریم آمریکا فتح‌الله گولن را بازگرداند. از آنجایی که در ترکیه مجازات اعدام وجود ندارد، هیچ مانعی بر سر راه بازگرداندن او نیست.

وی در ادامه افزود که در روزهای آینده قرار است برخی مقامات آمریکایی برای بحث در این خصوص به آنکارا سفر کنند.

فتح‌الله گولن رهبر جنبشی به نام «حرکت» است. او پیشتر با رجب‌طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه رابطه نزدیکی داشت؛ اما مقامات ترکیه او را متهم کرده‌ اند که با استفاده از یک شبکه وسیع قصد داشت در سال ۲۰۱۶ در این کشور کودتا کند.