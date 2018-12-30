تولید ۱۲۰ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پیشرفت های انجام شده طی چهار دهه از انقلاب اسلامی اظهار داشت: با مدیریت جهادی شاهد تحولات زیادی در بخش های مختلف کشاورزی از جمله تولید محصولات زراعی، باغی، منابع طبیعی، امور اراضی و آبخیزداری و تحقیقات و ترویج کشاورزی بوده ایم.

این مقام مسئول ادامه داد: تا قبل از انقلاب وارد کننده عمده محصولات کشاورزی بودیم و برای ۳۶ میلیون جمعیت تنها ۲۵ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می شد اما امروز با حدود ۸۰ میلیون نفر جمعیت بیش از ۱۲۰ میلیون تن تولید محصولات کشاورزی داریم.

وی با اشاره به اینکه افزایش تولید به دلیل افزایش عملکرد در واحد سطح اتفاق افتاده تصریح کرد: افزایش سطح درآمد کشاورزان و اجرای قانون خرید تضمینی، همچنین انجام بیش از ۹۰ هزار طرح تحقیقاتی در حوزه کشاورزی، ایجاد ۱۳۰۰ مرکز خدماتی کشاورزی و ۱۲۰۰ تعاونی تولیدی بعد از انقلاب شکل گرفته است.

وی به این نکته اشاره کرد در شرایطی که دنیا شرایطی را به کشور ما تحمیل می کند هیچ راه دیگری به جز گسترش و مدیریت جهادی برای کارهای اجرایی کشور نداریم و امروز بیش از ۱۶هزار اردوی جهادی در کشور فعالند اما در این راستا ما نیاز به یک آمایش سرزمینی داریم تا بتوانیم در راستای رفع مشکلات و محرومیت ها حرکت کنیم.

فلسفی بر پایی نمایشگاه مدیریت جهادی و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع تبدیلی را در جشن ۴۰ سالگی انقلاب را زمینه ساز خوبی برای ارائه دست آوردهای انقلاب طی چهار دهه گذشته دانست و افزود: در جهاد سازندگی سابق کارگاه های کوچک و صنایع تبدیلی روستایی سبب تحول در روستاها شده بود که می تواند الگویی برای توسعه توسعه صنایع تبدیلی کشور باشد که هم کاهش قیمت تمام شده و هم اشتغالزایی را در پی دارد.

به همین دلیل حضور سازمانهای کشاورزی سراسر ایران در نمایشگاه دستاوردهای ارزشمند مدیران جهادی نقش بسیار موثری در بیان مواضع انقلاب در ابعاد اقتصادی دارد.

براین اساس،نمایشگاه دستاوردهای مدیران جهادی کشور و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع تبدیلی، فناوری های پیشرفته غذایی و صادرات کشاورزی از هفتم تا نهم بهمن ماه با حمایت وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای جهادی در مصلای امام خمینی برگزار می شود.