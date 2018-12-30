تامین نیازهای آموزشی نیازمند همکاری خیرین و دستگاههای اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر محمدیه در نشستی با مدیرکل آموزش پرورش استان قزوین ضمن بررسی مشکلات و نیازهای آموزشی شهر محمدیه و مهرگان برای تعامل بیشتر توافق کردند.

خیرالله رحمانی در این نشست ضمن تسلیت درگذشت آیت الله شاهرودی از حماسه نهم دی ماه به عنوان نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی یاد کرد و حضور مردم در صحنه را موجب تداوم انقلاب دانست.

وی اظهارداشت: باید بپذیریم تعلیم و تربیت در کشور مظلوم واقع شده و در بسیاری از بخش ها از آن غفلت کرده ایم و اسیب دیده ایم.

مدیرکل آموزش پرورش استان تصریح کرد: در ناحیه شهری مهرگان در حوزه فضاهای آموزشی خوب کارشده هرچند با توجه به سرانه آموزشی کشور در حوزه سرانه های آموزشی درردیف استان های محروم هستیم و سرانه امزوشی ما کمتر از 5 درصد است و در این راستا همه باید کمک کنند.

وی افزود: امروز در حوزه تعلیم و تربیت اعتبارات دولتی کافی نیست لذا امیدواریم خیرین و مردم و نیز دستگاههای دیگر به آموزش توجه ویژه داشته باشند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان قزوین در خصوص نیازها و مشکلات مناطق مختلف استان گفت: در ناحیه شهری مهرگان، محمدیه، ولایت، مشکلات و نیازهای اساسی داریم که به نظر می رسد در حوزه آموزش بخصوص تعلیم توجه کمتر بوده و اعتبارات برای حل مشکلات کافی نیست و همه باید دراین امر مشارکت داشته باشند

درادامه این نشست که دردفتر مدیرکل آموزش وپرورش قزوین برگزار شد مریم نخستین شهردار محمدیه گفت:درناحیه شهری مهرگان نسبت به دیگر شهرها که قدمت بیشتری دارند کارهای خوبی شده هر چند مشکلاتی هم داریم که باید برای حل آنها اقدام کنیم.

شهردار محمدیه بیان کرد: تعامل شهرداری محمدیه با دیگر دستگاههای خدمات رسان در حد مطلوبی است و امیدواریم با همکاری بیشتر با آموزش و پروش بتوانیم به تقویت فرهنگ منطقه کمک کنیم.

نخستین یادآورشد: آماده هرگونه همکاری و تعامل دوجانبه با آموزش پرورش برای ارتقاء کیفی آموزش و توسعه فضاهای آموزشی فرزندانمان در محمدیه و مهرگان هستیم.

علی کاظمی علی آبادی رئیس شورای شهر محمدیه هم به اقدامات خوب دولت در ناحیه شهری مهرگان اشاره کرد و اظهارداشت: در ایجاد فضاهای آموزشی کارهای خوبی شده و درحال حاضر از نظر سرانه آموزشی در این منطقه مشکلی نداریم اما در شهرمحمدیه با مشکلات فراوان و انباشته شده مواجهیم که بیشترین دغدغه مدریت شهری کمبود فضاهای آموزشی بویژه نبود هنرستان دخترانه و پسرانه و همچنین کمبود فضا برای دوره دوم متوسطه است.