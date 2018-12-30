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۹ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۴۴

عبدالمهدی اعلام کرد:

واکاوی زوایای سفر محرمانه ترامپ به عراق و پایگاههای آمریکایی

واکاوی زوایای سفر محرمانه ترامپ به عراق و پایگاههای آمریکایی

نخست وزیر عراق به واکاوی زوایای سفر محرمانه رئیس جمهور آمریکا به عراق و پایگاههای نظامی آمریکا در این کشور پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به زوایای سفر محرمانه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عراق پرداخت.

وی افزود: طرف آمریکایی ما را از سفر ترامپ به طور رسمی آگاه کرد و ما شرط کردیم که رسمی و با جدول زمانی مشخص باشد.

نخست وزیر عراق درباره پایگاههای آمریکایی در عراق هم گفت: پایگاههای آمریکایی در عراق نیست بلکه پایگاههای عراقی هستند که مستشاران آمریکایی و خارجی در آن قرار دارند.

عبدالمهدی بیان کرد: امیدواریم که سال آینده سال موفقیت ها و دستاوردها و رفاه برای عراقی ها باشد.

کد مطلب 4499887

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