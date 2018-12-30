واکاوی زوایای سفر محرمانه ترامپ به عراق و پایگاههای آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به زوایای سفر محرمانه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عراق پرداخت.

وی افزود: طرف آمریکایی ما را از سفر ترامپ به طور رسمی آگاه کرد و ما شرط کردیم که رسمی و با جدول زمانی مشخص باشد.

نخست وزیر عراق درباره پایگاههای آمریکایی در عراق هم گفت: پایگاههای آمریکایی در عراق نیست بلکه پایگاههای عراقی هستند که مستشاران آمریکایی و خارجی در آن قرار دارند.

عبدالمهدی بیان کرد: امیدواریم که سال آینده سال موفقیت ها و دستاوردها و رفاه برای عراقی ها باشد.