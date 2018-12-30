به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ولادیمر پوتین، رئیس جمهور روسیه در پیامی به مناسبت آغاز سال نو میلادی، در لحنی طعنه آمیز به نتانیاهو گفته است که انتظار همکاری بیشتر برای سال جدید میلادی دارد.

رئیس جمهور روسیه در این پیام همچنین گفته که امیدوار است سال ۲۰۱۹ روابط با طرف اسرئیلی به نفع صلح و امنیت خاورمیانه باشد.

روابط روسیه و رژیم صهیونیستی در سال میلادی ۲۰۱۸ بسیار پرفراز و نشیب و حتی در مقاطعی پرتنش بود. در جریان سقوط یک هواپیمای باربری نظامی روسیه همزمان با ورود جنگنده‌های اسرائیلی به آسمان سوریه، تنش در روابط مسکو و تل‌آویو به بالاترین سطح خود رسید.