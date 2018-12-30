«شیخ حسینه» پیشتاز انتخابات امروز در بنگلادش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، با پایان یافتن زمان رأی گیری در انتخابات امروز بنگلادش، شمارش آراء نیز آغاز شده و هم اکنون ادامه دارد.

به گزارش الجزیره، نتایج اولیه اعلامی از سوی رسانه های این کشور نشان می دهند که شیخ حسینه نخست وزیر کنونی این کشور تا کنون بیشترین تعداد آراء را به دست آورده است.

این درحالیست که مخالفان، وی و حامیانش را به تقلب در انتخابات متهم کرده و اعلام کرده اند که نتایج انتخابات امروز را به رسمیت نمی شناسند.

ائتلاف مخالفان شیخ حسینه در بیانیه ای در این خصوص اعلام کردند که دولت کنونی باید نتیجه انتخابات امروز را باطل کرده و آن را دوباره برگزار کنند.

الجزیره در این خصوص اعلام کرد که شیخ حسینه نخست وزیر کنونی این کشور تا کنون با اختلاف زیادی در انتخابات امروز پیشاز است.

این درحالیست که شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان ساعاتی پیش با انتشار خبری فوری اعلام کرد: 17 نفر در جریان خشونت های انتخابات امروز در بنگلادش کشته شدند.

برگزاری انتخابات پارلمانی بنگلادش در حالی امروز یکشنبه در این کشور آغاز شد که «شیخ حسینه» نخست وزیر کنونی، شانس اول پیروزی در این رقابت ها است.

از مهمترین تحولات امروز می توان به قطع بودن اینترنت تلفن های همراه در بنگلاش اشاره کرد.

همانطور که اشاره شد بنگلادش در هفته های اخیر صحنه اعتراضات گسترده و بازداشت مخالفان از سوی پلیس بوده است.