به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نورالله قدرتی عصر یکشنبه در مراسم بزرگداشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی که در آستان مقدس امام‌زاده سید ابراهیم (ع) زنجان برگزار شد، با بیان اینکه این فقیه عالی‌قدر نقش بسزا و تاثیرگذاری در تبیین احکام نوظهور فقهی داشت، افزود: بی‌شک، علما وارثان انبیاء بوده و در این دنیا علم را برای انسان‌ها به ارث گذاشتند که آیت‌الله هاشمی شاهرودی یکی از این علما با بیش از ۱۰۰ جلد کتاب عمیق استلال فقهی به‌شمار می‌رود.

وی با تاکید بر اینکه بدخواهان نظام در طول چهل سال گذشته از هر فتنه‌ای بهره بردند تا به انقلاب اسلامی ایران ضربه وارد کنند که با حضور به‌موقع مردم با بصیرت ایران اسلامی، همه این توطئه‌ها ناکام بوده و با شکست مواجه شده است، تصریح کرد:‌اگر می‌خواهیم مثل همیشه از این فتنه‌ها به سلامت عبور کنیم، باید پیرو خط ولایت‌فقیه بوده و این اطمینان را داشته باشیم که در آینده، این فتنه‌ها سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با یادآوری اینکه علما و فقها در طول تاریخ نشان دادند که همه تلاش‌شان در راستای هدایت و روشنگری انسان‌ها بوده و تا به امروز این وظیفه را به خوبی عهده‌دار بوده و در بسیاری از مواقع نیز با جان‌فشانی‌هایی که انجام داده‌اند، رسالت خود را به منصه‌ظهور گذاشته‌اند، ادامه داد: علمای شیعی از منظر رسول اکرم (ص) مرزبانان فکر و اندیشه هستند تا اجازه نفوذ دشمن به افکار را ندهند.

قدرتی با یادآوری اینکه علما و فقهای شیعه در طول تاریخ بارها خودنمایی خود را در برابر همجمه‌هایی که از سوی لشکریان کفر متوجه جامعه اسلامی می‌شد، نشان دادند، اظهار کرد: همیشه قرار نیست دشمنان با استدلال بخواهند خواسته‌های خود را در جامعه تحکیم کنند، بلکه در بسیاری از مواقع نیز با روش‌های مختلف مبادرت به این کار می‌کنند، به گونه‌ای که تشخیص حق و باطل برای عموم قابل درک نباشد.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اینکه جایگاه علما در دست‌یابی به رستگاری از طریق مسیرهایی چون علم، ایمان و عمل صالح مشخص شده است، افزود: نقش علما در هدایت جامعه، نقش بی‌بدیلی است؛ چرا که همه اقشار جامعه در یک طیف تفکری قرار نداشته و کسانی که از آگاهی و بصیرت کمتری برخوردارند، بیش از سایرین در معرض این تهدیدها قرار دارند که علما در این لحظه وارد عمل شده و با روشنگری، جامعه را به سوی سعادت سوق می‌دهند.

قدرتی با بیان اینکه دشمن در برهه کنونی به دنبال ضربه زدن به جایگاه‌های مستحکم نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله نیروهای مسلح و علما است، بیان کرد: یکی از بارزترین فعالیت‌های دشمنان در این فضا را می‌توان فتنه ۸۸ دانست که بی‌شک اگر امروز توانسته‌ایم به سلامت از این فتنه‌ها بیرون بیاییم، به خاطر ارشادات و منویات رهبر فرزانه انقلاب و نیز راهنمایی‌ها و موعظه‌های علما و فقها بود.

وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی بدخواهان نظام از طراحی فتنه ۸۸ که با بهانه‌های واهی همراه بود، چیزی جز وارد کردن ضربه نهایی بر پیکره نظام نبود، یادآور شد: ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری تیر خلاص را با خلق حماسه ۹ دی بر پیکره دشمنان، بدخواهان نظام و همه فتنه‌گران وارد کردند تا توطئه دشمنان باز هم با شکست مواجه شود.

قدرتی با بیان اینکه امروز باید هوشیارتر از گذشته برای مقابله با فتنه‌هایی که سخت‌تر از همیشه در راه است، خود را آماده کنیم، تصریح کرد: هوشیاری در هر زمان و برهه برای مقابله با با فتنه‌های مختلف و رنگارنگ، یک امر ضروری است؛ چرا که همیشه نباید توقع داشته باشیم که دشمن برای فتنه‌انگیزی بخواهد پرچم یاحسین را به آتش بکشد، بلکه ممکن است این‌بار با پرچم سیدالشهدا (ع) وارد میدان شود.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین با تاکید بر اینکه دوست انگاشتن دشمن، ساده‌اندیشی محض است، خاطرنشان کرد: مردم در حماسه ۹ دی ۸۸ دشمنی دشمنان نظام را پذیرفتند و مسئولان نیز باید به این صف مردمی بپیوندند، زیرا این ملت پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی با بصیریت و همدلی پای نظام ایستاده‌اند.