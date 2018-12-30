روایت برلین از رایزنی امروز اردوغان و مرکل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «مارتین فیتز» (Martin Fitz) معاون سخنگوی دولت آلمان امروز یکشنبه در بیانیه‌ ای اعلام کرد که آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور در گفتگوی تلفنی ساعاتی پیش با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از نقش آنکارا در موضوع سوریه به ویژه در میزبانی از پناهجویان قدردانی کرده است.

معاون سخنگوی دولت آلمان موضوع اصلی این گفتگو را تحولات سوریه اعلام کرد و گفت: مرکل و اردوغان بر اهمیت روند سیاسی تحت نظارت سازمان ملل متحد جهت کاهش تنش و درگیری در سوریه تاکید کردند.

وی در ادامه افزود: آن ها همچنین تاکید کردند که اگرچه داعش با اقدامات مشترک عقب نشینی کرده است، اما همچنان یک تهدید جدی است و باید توجه لازم به آن در نظر گرفته شود.

بر اساس اعلام این مقام آلمان، در این گفتگو مرکل انتظار خود مبنی بر واکنش مسئولانه ترکیه در قبال خروج نظامیان آمریکایی از سوریه را نیز عنوان کرده است.