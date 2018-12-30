ساختمانهای موزه بوستان ولایت بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عبوری در جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر با مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان، ضمن بیان اینکه در سالهای اخیر جلسات متعددی با مسئولان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران پیرامون تجهیز موزه های بوستان ولایت برگزار شده است اظهار داشت: در حال حاضر از سوی مدیرکل میراث فرهنگی موافقت اولیه برای در اختیار قرار دادن اشیاء قدیمی به شهرداری برای تجهیز این موزه انجام شده است.

عبوری با اشاره به وجود آثار تاریخی شهر ساری در ساختمان های میراث فرهنگی افزود: شهرداری ساری درصدد است که این آثار و اشیاء تاریخی را برای مردم به نمایش گذاشته تا شهروندان ضمن آگاهی از داشته های تاریخی شهرشان ، بتوانند از آن بازدید کنند.

وی با بیان اینکه اکثر آثارهای تاریخی یافته های خودم مردم در دل شهر ساری است، گفت: تلاش خواهیم کرد در آستانه چهل سالگی نظام مقدس جمهوری اسلامی این آثار برای شهروندان رونمایی شود.

این مسئول با اشاره به اهمیت مسائل امنیتی و حفاظتی موزه ها ادامه داد: اجرای این امر با هماهنگی و نظر اداره کل میراث فرهنگی انجام خواهد شد.