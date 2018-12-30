کشفیات قاچاق سوخت ۲۰۰ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار ایوب سلیمانی یکشنبه شب در نشست خبری در خصوص جلسه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی استان با حضور سرلشگر باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح در بندرعباس بیان داشت: استان هرمزگان جز حیاتی ترین نقاط کشور از لحاظ جغرافیایی است و مهمترین گلوگاه واردات و صادرات کشور است و بیشترین تولیدات سوخت در هرمزگان انجام می شود.

وی با بیان اینکه گلوگاه تنگه هرمز در این استان قرار دارد، عنوان کرد: لذا طبیعی است که دشمنان بر روی این استان تاکید داشته باشند و امنیت این منطقه برای ما به لحاظ امنیت کسب و کار و صادرات و واردات، پیشگیری و مقابله با قاچاق که بنیادهای اقتصادی کشور را مورد تعرض قرار می دهد بسیار مهم و حائز اهمیت است.

سردار سلیمانی افزود: این سفر به طور خاص برای ارتقا سطح امنیت، مقابله جدی با قاچاق کالا، قاچاق سوخت و مقابله با مواد مخدر انجام شده است جلساتی با سازمانهای مختلف به خصوص نیروهای مسلح برگزار می شود تا نیروهای مسلح مانند سپاه و ارتش به عنوان نیروهای همکار و همیار ناجا کمک کنند تا بتوانیم طرح های ضربتی و موثری را در آینده در خصوص مبارزه با قاچاق و مواد مخدر داشته باشیم.

وی در این سفر هماهنگی های بیشتر در جهت ارتقا سطح امنیت عمومی استان انجام خواهد شد، اظهارداشت: ۳ نکته گلوگاهی در حوزه قاچاق سوخت است یکی مبادی به خصوص بارگیری سوخت است که در هرمزگان و استانهای همجوار این اتفاق می افتد که با کمک دولت و وزارت نفت در حال شناسایی این نقاط هستیم. دومین گلوگاه کنترل مسیر حمل سوخت است. و سومین گلوگاه دریا است که قاچاقچیان سوخت را به صورت غیرقانونی اقدام به خروج از کشور می کنند.

جانشین ناجا تاکید کرد: طبیعی است که امروز قاچاق هم مثل بقیه پدیده ها از یک پیچیدگی خاصی برخوردار است و ناجا هم باید قابلیت های عملیاتی خود را ارتقا دهد و و شگردهای نو به نو قاچاقچیان را هم شناسایی کند. قطعا در این زمینه دست برتر با ناجا است و سیطره خوبی بر روند و محیط داریم و عزم و اراده جدی برای ساز و کارها داریم. انشالله در آینده شاهد مقابله جدی تر و کاهش قابل ملاحظه قاچاق سوخت خواهیم بود.

وی تصریح کرد: در سال جاری میزان کشفیات سوخت بیش از ۲۰۰ درصد سال قبل است. بخشی از این افزایش قاچاق سوخت به تغییر نرخ ارز و گرایشی که برای این کار پیش آمده موثر است ولی فعالیت های ناجا دو چندان شده است. بنزین و گازوئیل بیشترین مواد سوختی قاچاق شده است.

سردار سلیمانی با اظهار اینکه در جلسه مشترک نیروهای مسلح در هرمزگان نظر مساعد سرلشگر باقری رئیس ستاد کل مشترک نیروهای مسلح در همکاری نیروهای نظامی در دریا برا مقابله با قاچاق هم جلب شده است، افزود: قرار شد تا با همکاری نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه چه در عمق و چه در سواحل بیشتر همکاری کنیم تا سیطره و مراقبت و مقابله در دریا افزایش یابد.

وی ابرازداشت: پرچمدار مبارزه با قاچاق در کشور نیروی انتظامی است و نیروهای دریایی سپاه و ارتش هم همیار و کمک رسان ناجا در مقابله با قاچاق کالا، مواد مخدر و سوخت خواهند بود.

به گفته سردار سلیمانی، بحث قاچاق دو محور اساسی دارد بخشی برنامه ریزی دشمن برای ضربه زدن به اقتصاد کشور است. در یک جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمن به سر می بریم قطعا دشمن از هر ظرفیتی برای صدمه زدن به بنیه اقتصادی کشور استفاده می کند. بخش دیگر آنهایی که به دنبال قاچاق هستند دنبال تسهیل سود نامشروع و کلان هستند. طبیعی است از هر ظرفیتی در فضای کنونی کشور که بخشی از جامعه دچار مشکلات جدی اقتصادی است با هر روشی و هر خباثتی فروگذر نخواهند بود با خرید افراد، اخلال در کار به اهدافشان برسند.

وی افزود: این رفتارها از سوی سوداگران و قاچاقچیان برای نیروی انتظامی ایجاد گرفتاری و دشواری خواهند کرد. نیروی انتظامی هم به دنبال شناسایی و برخورد با این افراد خاهد بود.