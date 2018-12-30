به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سپهوند اظهار داشت: از زمان شروع طرح تحول نظام سلامت تا پایان شش ماه اول سالجاری اعتباری بالغ بر پنجاه و هفت میلیارد ریال در قالب یارانه دارو به بیماران خاص به ویژه بیماران شیمی درمانی اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: این اعتبار در ۲۳ هزار و ۴۵۶ با مراجعه در طی این مدت برای بیماران در نظر گرفته شده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار کرد: در شرایطی که بار تأمین هزینه داروهای خاص فقط بر دوش دانشگاه علوم پزشکی لرستان است، آمادگی کامل داریم برای تأسیس داروخانه ویژه این داروها توسط جمعیت هلال احمر همکاری های لازم را انجام دهیم.

سپهوند گفت: بدون تردید حضور جمعیت هلال احمر در این عرصه کمک شایانی به تأمین داروهای خاص در استان خواهد کرد.

وی تصریح کرد: توزیع داروی بیماران خاص تنها توسط داروخانه و بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی انجام می شود و راه اندازی داروخانه خاص هلال احمر می تواند دسترسی بیماران را به دارو آسان تر کند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به مباحث عنوان شده توسط مدیر عامل سازمان هلال احمر استان در خصوص عدم موافقت دانشگاه علوم پزشکی لرستان برای صدور مجوز داروخانه هلال احمر، گفت: سازمان غذا و داروی استان در تاریخ ششم مرداد ماه سالجاری طی نامه ای آمادگی صدور مجوز داروخانه خاص را به جمعیت هلال احمر اعلام کرد که تا به حال جوابی را از سوی مدیر عامل این جمعیت مبنی بر اعلام آمادگی دریافت نکرده است.

سپهوند عنوان کرد: خواسته مدیر عامل جمعیت هلال احمر از دانشگاه علوم پزشکی صدور مجوز یک داروخانه معمولی است.

وی افزود: با این وجود باید عنوان کنم در شرایط کنونی مردم برای تأمین داروهای معمول مشکل خاصی ندارند و سازمان های بیمه گر داروهای معمول را مورد پوشش قرار می دهند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: علاوه بر این با تعداد داروخانه های فعال در استان راه اندازی یک داروخانه معمولی توسط سازمان هلال احمر یک اولویت و نیاز محسوب نمی شود.