۱۰ درصد از واحدهای مسکن مهر لرستان هنوز تکمیل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خالقی شامگاه یکشنبه در شورای مسکن لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه تکمیل پروژه های نیمم تمام و به سرانجام رسیدن طرح ۱۰ ساله مسکن مهر در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، اظهار داشت: از مجموع ۴۴ هزار واحد مسکن مهر استان، ۹۰ درصد تکمیل و به متقاضیان واگذار شده است.

وی، بیان داشت: تقریبا ۱۰ درصد از این تعداد واحد مسکن مهر در استان باقی مانده است که تکمیل آنها نیازمند همت جدی در سطح استان است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، افزود: مشکلات مبتلا به مسکن مهر در سنوات قبل پابرجا بوده و امسال نیز مشکل افزایش قیمت مصالح، دستمزدها و ... به آنها اضافه شده است.