به گزارش خبرنگار مهر، صارم رضایی شامگاه یکشنبه در شورای مسکن لرستان در سخنانی با اشاره به پایگاه هوایی هلال احمر استان، اظهار داشت: مقرر بوده که این پایگاه در دو فاز عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه فاز اول این پایگاه شامل محوطه سازی، عملیات خاکی، دیوار کشی، احداث ساختمان نگهداری و سرایداری تکمیل شده است، عنوان کرد: مشکلی که در فاز اول این پروژه وجود دارد بحث عدم تکمیل عملیات اجرایی پد و باند است که مقرر شده توسط استانداری عملیاتی شود که تا کنون انجام نشده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان با اشاره به اینکه برای پد و باند بالگرد نزدیک به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است، تصریح کرد: پایگاه امداد هوایی خرم آباد به عنوان بزرگترین مجموعه پشتیبانی و عملیات امدادی غرب و جنوب غرب کشور با رویکرد تامین نیازهای امدادی استان برای چند دهه آتی در دو فاز در دستور کار قرار گرفته است.

رضایی، تصریح کرد: تنها بحث پد و باند این پایگاه باقی مانده که اگر اعتبار لازم در این زمینه به جمعیت هلال احمر استان اختصاص پیدا کند بلافاصله دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد.