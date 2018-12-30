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۹ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۰۴

در صورت تامین اعتبار؛

پایگاه امداد هوایی هلال احمر لرستان دهه فجر امسال افتتاح می‌شود

پایگاه امداد هوایی هلال احمر لرستان دهه فجر امسال افتتاح می‌شود

خرم‌آباد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان، گفت: در صورت تامین اعتبار پایگاه امداد هوایی هلال احمر این استان طی ایام دهه فجر امسال افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صارم رضایی شامگاه یکشنبه در شورای مسکن لرستان در سخنانی با اشاره به پایگاه هوایی هلال احمر استان، اظهار داشت: مقرر بوده که این پایگاه در دو فاز عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه فاز اول این پایگاه شامل محوطه سازی، عملیات خاکی، دیوار کشی، احداث ساختمان نگهداری و سرایداری تکمیل شده است، عنوان کرد: مشکلی که در فاز اول این پروژه وجود دارد بحث عدم تکمیل عملیات اجرایی پد و باند است که مقرر شده توسط استانداری عملیاتی شود که تا کنون انجام نشده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان با اشاره به اینکه برای پد و باند بالگرد نزدیک به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است، تصریح کرد: پایگاه امداد هوایی خرم آباد به عنوان بزرگترین مجموعه پشتیبانی و عملیات امدادی غرب و جنوب غرب کشور با رویکرد تامین نیازهای امدادی استان برای چند دهه آتی در دو فاز در دستور کار قرار گرفته است.

رضایی، تصریح کرد: تنها بحث پد و باند این پایگاه باقی مانده که اگر اعتبار لازم در این زمینه به جمعیت هلال احمر استان اختصاص پیدا کند بلافاصله دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 4499918

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