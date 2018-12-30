به گزارش خبرنگار مهر، سیوچهارمین جلسه کارگروه اشتغال استان کرمانشاه عصر امروز یکشنبه به ریاست هدایت حاتمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه برگزار شد.
این جلسه هفت دستور کار داشت که بیشتر وقت جلسه به بررسی دو دستور کار اعطای تسهیلات اشتغال خانگی و تسهیلات نهادهای حمایتی در حوزه اشتغال اختصاص یافت؛ طبق روال معمول و همیشگی این جلسات ابتدا حسن عزیزی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه به ارائه آخرین گزارش وضعیت عملکرد بانکها در اعطای تسهیلات اشتغال پرداخت.
بر اساس گزارش ارائه شده از اعتبارات سال ۹۶ در مورد قانون مشاغل خانگی که ۲۸ میلیارد تومان بود بانکها هنوز ۱۹ میلیارد تومان آن را پرداخت کرده بودند؛ یعنی بعد از گذشت ۹ ماه از سال ۹۷ اعتبارات سال ۹۶ هنوز سرگردان بوده و جذب نشده است، با این تفاسیر تکلیف اعتبارات سال ۹۷ هم حتما سال آینده مشخص میشود!
این اعتبار جذب شده بر اساس اظهارات مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ۳۰۰۰ شغل جدید ایجاد کرده است؛ کمترین جذب اعتبارات مربوط به بانک توسعه تعاون بود که حدود ۵۸ درصد اعتبارات را جذب کرده است.
حاتمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه اما از این روند کند اعطای تسهیلات انتقاد کرد و گفت: این کار باید با سرعت بیشتری انجام شود.
وی تصریح کرد: با این وضعیت بیکاری استان کرمانشاه در بحث اعطای تسهیلات و ایجاد فرصتهای شغلی باید بانکها با دستگاههای اجرایی همکاری بیشتری داشته باشند.
بانکهای عامل هر کدام در پاسخگویی به مشکلات مطرح شده توسط مسئولان اجرایی بهانههایی را مطرح میکردند که برای معاون استاندار قابل پذیرش نبود و داد وی را درآورد.
حاتمی به شدت از عملکرد سلیقهای بانکها در اعطای تسهیلات انتقاد کرد و لفظ تفسیرهای تنگنظرانه را برای این کار بانکها به کار برد و گفت: در مورد اعطای تسهیلات همه ما به قانون پایبندیم و در برابر بی قانونی حساس هستیم، اما این تفسیرهای تنگ نظرانه بانکها را نمیپذیریم و از این به بعد با دقت بیشتری عملکرد آنها را پیگیری میکنیم.
همچنین یکی دیگر از موارد مورد بحث در این جلسه تناقض آمار اعلامی عملکرد بانکها در بحث پرداختها از سوی اداره کار و بانکها بود که این موضوع نیز با واکنش انتقادی حاتمی روبرو بود و وی خواستار دقت بیشتر در این مورد شد.
نظر شما