هیئت رئیسه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز اولین جلسه کارگروه های استانها، سیاست گذاری، پایش و ارزیابی و کارگروه ارتباطات و رسانه برگزار شد و با رای گیری اعضا یدالله طاهرنژاد به عنوان رئیس کارگروه استانها، الهه کولایی به عنوان رئیس کارگروه سیاست گذاری، محمود صادقی به عنوان رئیس کارگروه پایش و ارزیابی و فاطمه راکعی به عنوان رییس کارگروه ارتباطات و رسانه انتخاب شدند.

روسای کارگروه های چهارگانه شورای عالی اصلاح طلبان به عضویت هیات رئیسه این شورا در خواهند آمد.

پیشتر محمدرضا عارف، سید عبدالواحد موسوی لاری ،الیاس حضرتی ،شهیندخت مولاوردی و آذر منصوری به عنوان رییس،نواب رئیس و دبیران شورای عالی اصلاح طلبان انتخاب شده بودند.

لازم به توضیح است آیین نامه دور جدید شورای عالی سیاستگذاری با توجه به تجارب دوره های گذشته فعالیت این شورا و برطرف کردن نقاط ضعف و نقدهای موجود تنظیم و در جلسات گذشته به تصویب اعضاء رسید.کارگروههای دور جدید نیز با توجه به این آیین نامه تشکیل شده است.