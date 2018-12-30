«۹ دی» پرشورترین حماسه تاریخ انقلاب/ ریشه فتنه ۸۸ چه بود؟

آیت الله سید احمد میرعمادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه فتنه ۸۸ یک جریان پیچیده و از قبل طراحی شده بود، اظهار داشت: فتنه ۸۸ طراحی دشمنان و بیگانگان بود و ایادی آن ها این طراحی را اجرا کردند.

ریشه اصلی فتنه ۸۸

‌وی ریشه فتنه ۸۸ را وجود یک زمینه و هدف مشترک در فتنه گران دانست و گفت: خواسته مشترک دشمنان خارجی مثل آمریکا، انگلیس و اسرائیل و ضد انقلاب ها و سلطنت طلب ها و سران فتنه همان حذف اصل ولایت فقیه بود.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: در وابستگی جریان فتنه به خارج از کشور و بیگانگان تردیدی وجود ندارد.

مراحل شکل گیری فتنه ۸۸

آیت الله میرعمادی ضمن تشریح مراحل فتنه افزود: نخستین مرحله ادعای دروغ بزرگ تقلب در انتخابات و ایجاد شبهه و تردید خواص بود.

وی با بیان اینکه دومین مرحله اردوکشی خیابانی، اغتشاش و بلوا در خیابان و ایجاد اخلال در نظم و اجتماعی و ایجاد ناامنی بود، تصریح کرد: سپس شاهد حرمت شکنی، پاره کرده عکس امام(ره) و شکستن حرمت عزاداری سید الشهدا(ع) بودیم.

نماینده ولی فقیه در لرستان خاطرنشان کرد: درنهایت براندازی نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اصل ولایت فقیه را دنبال می کردند و مخالفت با اسلامیت و اصل فقیه را پیگیری کردند.

فتنه ۸۸ منجر به جسور شدن دشمنان انقلاب اسلامی ایران شد

آیت الله میرعمادی در ادامه به تشریح آثار فتنه ۸۸ پرداخت و اظهار داشت: از بین بردن آبرو و اعتبار جمهوری اسلامی و بدنام کردن چهره جمهوری اسلامی نخستین اثر وقایع فتنه ۸۸ بود.

وی با بیان اینکه فتنه ۸۸ منجر به جسور شدن دشمنان انقلاب اسلامی ایران شد، تصریح کرد: همچنین قانون شکنی و قانون گریزی را ترویج داد.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه فتنه ۸۸ باعث ایجاد اختلاف و شکاف بین مردم شد، افزود: فتنه ۸۸ به کشور ضربه وارد کرد و باعث بروز خسارت های جانی و مالی شد.

حماسه ۹ دی اقتدار و استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران را افزایش داد

آیت الله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاوردهای حماسه ۹ دی اظهار داشت: حماسه ۹ دی اقتدار و استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران را افزایش داد؛ در حماسه ۹ دی قدرت مردمی نظام به نمایش گذاشته شد.

وی با بیان اینکه حماسه ۹ دی یک رفراندوم عمومی بود، تصریح کرد: حماسه بزرگ ۹ دی، فتنه را دفع کرد و منجر به کنار رفتن نقاب ها شد؛ حماسه ۹ دی سیاست ایران ستیزی آمریکا را با شکست مواجه کرد.

تحکیم ولایتمداری و ولایت پذیری، بصیرت و هوشیاری، دشمن شناسی و غیرت دینی مردم از آثار حماسه ۹ دی بود

نماینده ولی فقیه در لرستان تحکیم ولایتمداری و ولایت پذیری، بصیرت و هوشیاری، دشمن شناسی و غیرت دینی مردم را از آثار حماسه ۹ دی دانست و افزود: تقویت باور به وجود جنگ نرم و ایستادگی و مقاومت در مقابل کودتای مخملی اثر دیگر حماسه ۹ دی بود.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه قیام ۹ دی برخواسته از بصیرت، موقعیت شناسی و دشمن شناسی مردم بود، ضمن تشریح ویژگی های حماسه ۹ دی گفت: قدرت خدا در این حماسه عیان بود، روح ولایت در این حماسه وجود داشت.

حماسه ۹ دی هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت پرشورترین حماسه در تاریخ انقلاب است

وی با اشاره به اینکه حماسه ۹ دی تجلی تکرار شکست احزاب معاند است، یادآور شد: فتنه ۸۸ یک شبه اتفاق نیفتاد بلکه ریشه ای حداقل ۱۰ تا ۱۵ ساله داشت.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه حماسه ۹ دی هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت پرشورترین حماسه در تاریخ انقلاب است، تصریح کرد: مردم با حضور با بصیرت خود مهر بطلان بر تفکرات مادی استکبار زدند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه ۹ دی روز تولد مجدد انقلاب اسلامی است، افزود: ۹ دی نمادی از پیروزی ملت و یادآور خیانت برخی از خواص است.