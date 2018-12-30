پیگیری برای واگذاری واحدهای مسکن مهر به مددجویان کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی فارسانی شامگاه یکشنبه در شورای مسکن لرستان در سخنانی با اشاره به واگذاری واحدهای مسکن مهر به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد، اظهار داشت: یکی از برنامه هایی که کمیته امداد دنبال می کند بحث مسکن مهر فاقد متقاضی است.

وی با بیان اینکه در لرستان سه شهرستان خرم آباد، ازنا و الیگودرز را داریم که پروژه های مسکن مهر فاقد متقاضی دارند، گفت: کارشناسان کمیته امداد واگذاری ۵۴ واحد مسکن مهر به مددجویان خرم آباد را تایید کرده اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان در ادامه با اشاره به دو شهرستان ازنا و الیگودرز، عنوان کرد: کارشناسان فنی ما واحدهای مسکن مهر ازنا را برای واگذاری به مددجویان تایید نکرده اند و در الیگودرز نیز زیرساخت های واحدها قابل قبول نیست.

محمدی فارسانی با تاکید بر اینکه اگر کارشناسان فنی خود را بتوانیم راضی کنیم ممکن بوده بین ۵۰ تا ۱۰۰ واحد از واحدهای مسکن مهر الیگودرز را برای مددجویان خود اختصاص دهیم، بیان داشت: این آمادگی وجود دارد و دنبال می کنیم که بیشترین منافع را در این زمینه برای مددجویان داشته باشیم.