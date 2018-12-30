واگذاری کل ۵۰۳ میلیارد تومان حاصل از فروش پتروشیمی بیستون به دولت

حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نتیجه جلسه مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با وزیر اقتصاد اظهار داشت: در جلسه چند دستور کار مطرح شدکه یکی واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه بود که بعد از صحبت‌های فراوان نمایندگان استان کرمانشاه و توضیحات پوری حسینی رییس سازمان خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد به جمع‌بندی رسیدیم که در یک جلسه دیگر کارشناسی شود و مستنداتمان را ارائه کنیم.

وی افزود: حسب ماده ۶۶ مکرر قانون ستاد تسهیل اگر کسی از قانون ستاد تسهیل استفاده کرده باشد حق واگذاری واحد به آن ندارند و این نسبت به خریدار پالایشگاه کرمانشاه قبلا انجام شده بود، لذا عملا تخلف صورت گرفته قرار شده سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری ارجاع دهد.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه تصریح کرد: در مورد پتروشیمی بیستون ۶۸ درصد سهام به یک شخصی واگذار شده که آن شخص به تعهداتش عمل نکرده و سازمان وثیقه را می توانسته از نو وکالتش را با مزایده وصول کند.

حجت‌الاسلام حسینی‌کیا ادامه داد: با تلاش مجمع نمایندگان استان و اجازه توقف یک هفته‌ای این واگذاری از وزیر اقتصاد، قیمت ۱۷۰ میلیارد تومانی آن در نهایت با ۵۰۳ میلیارد تومان به فروش رسید که این هم علاوه بر ادای دیون دولتی بقیه به دلیل تخلفاتی که داشته به خزانه دولت واگذار می‌شود، یعنی کل ۵۰۳ میلیارد تومان به دولت وگذار می‌شود.

وی تصریح کرد: برخی ها شبهه کرده بودند که به جز دیون دولتی ما بقی را به برنده قبلی مزایده واگذار می‌کنند، اما به دلیل تخلفات پول به خزانه واریز می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه بحث سیلوها نیز در این جلسه مطرح شد و در جلسه آینده هم مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد، گفت: مسائل بانکی استان نیز در این جلسه مطرح شد.