پرداخت منابع حاصل از حذف یارانه نقدی به نیازمندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت، با اشاره به اینکه در تقسیم‌بندی ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی بزرگترین سهم در حد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان امور رفاه اجتماعی دارد که بیمه تکمیلی جانبازان در این مقوله پیش بینی شده است، گفت: در امور سلامت بالغ بر ۲۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع برای آن در نظر گرفته شده است که در ۱۰ اموری که برای تقسیم منابع وجود داشته پس از امور رفاه اجتماعی، آموزش و پژوهش، دفاع و امنیت، امور سلامت قرار می گیرد و رشد آن نسبت به سال گذشته حداقل ۱۰ درصد است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای عادلانه توزیع شدن افزایش حقوق در سال آینده پیشنهاد تسهیم پلکانی مطرح می‌شود، افزود: سال جاری بر همین اساس حقوق‌ها افزایش یافت اما آنچه که از سوی دولت باید برای افزایش حقوق‌ها دیده می‌شد ۲۰ درصد بوده که حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان است اما مجلس می‌تواند درباره هر آنچه که به عدالت نزدیکتر بوده تصمیم‌گیری کند.

وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته بیش از ۴.۵ میلیون خانوار از دریافت یارانه نقدی حذف شدند اما با توجه به مدارکی که ارائه کردند یارانه بخش بزرگی از آنها برقرار شد که این موضوع نشان می‌دهد تصمیم‌گیری در تهران کار دشواری بوده و اگر قرار است حذفی بر اساس عدالت انجام شود در استان‌ها در این خصوص اقدام شود.

نوبخت با بیان اینکه استان‌ها و شورای برنامه‌ریزی استان یک مرجع قانونی در بودجه و قانون برنامه است، تأکید کرد: ما برای همسانی و یکنواختی کار یک دستورالعمل و فرمول واحد به همه ارائه می‌دهیم اما استان‌ها می‌توانند بر اساس شناخت عمل کرده و برای هر آنچه که حذف می‌شود انگیزه دارند چرا که یک ریال از حذفیات به تهران بازنمی‌گردد و برای همان استان خرج شده و به افرادی که نیاز بیشتری دارند یارانه بیشتری پرداخت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه برای کاهش فقر مطلق ۷ هزار میلیارد تومان در ردیف ملی دیده شده است، افزود: استان‌ها می‌توانند یارانه حذف شده دهک‌های بالای درآمدی برای کاهش فقر مطلق، طرح‌های اشتغال و عمرانی در داخل استان استفاده کنند که این اقدام به مراتب از آنچه که در تهران برای تمام روستاها و سایر نقاط کشور تصمیم گرفته می‌شود بهتر است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مقررشده صرفه‌جویی از محل حذف دهک‌های بالای درآمدی در استان‌ها صرف هزینه‌های عمرانی شود، تصریح کرد: بر این اساس بودجه پروژه‌های استان‌های کم برخوردار در سطح ملی بیشتر می‌شود به گونه‌ای که در حال حاضر خوزستان بیشترین سهم و سیستان و بلوچستان در رتبه سوم و یا چهارم دریافت بودجه پروژه‌ها قرار دارد.