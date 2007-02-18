کاروان ورزشی راهیان نور عازم جنوب کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کاروان ورزشی راهیان نور اداره کل تربیت بدنی استان تهران برای بازدید از جنگی و عملیاتی صبح امروز (29/11/85) عازم جنوب کشور شد.

این اعزام در راستای ترویج فرهنگ و روحیه ایثار و شهادت طلبی با همکاری مرکز بسیج ورزشکاران منطقه استان تهران به مدت 5 روز انجام خواهد شد که درجریان آن ، ازپادگان دوکوهه، اروند کنار، خرمشهر و مناطق عملیاتی فتح المبین ، طلائیه و شلمچه و شهرهای شوش، سوسنگرد، هویزه و بستان بازدید به عمل می آید.

کاروان ورزشی راهیان نور متشکل از مدیران و کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهران، مسئولان حوزه ها و هیات های ورزشی و ورزشکاران ،قهرمانان و مربیان است.

مسابقات فوتسال جشنواره ورزشی حراست های ادارات کل استان تهران برگزار شد

مسابقات فوتسال ششمین دوره جشنواره ورزشی حراست های ادارات کل استان تهران با قهرمانی تیم آبفا (آب و فاضلاب) به پایان رسید.

این دوره از مسابقات به مناسبت ایام دهه مبارک فجر با حضور 24 تیم از حراست های ادارات کل استان تهران در مجموعه ورزشی سازمان آب و بانک تجارت برگزار شد که طی آن صبح امروز تیم آبفا با غلبه برتیم ایساکو به مقام قهرمانی دست یافت و ایساکو دوم شد.

در این مسابقات که به همت کمیته ورزشی ، فرهنگی حراست کل استان تهران از روز دوم بهمن ماه آغاز شد، تیم سازمان آب با پیروزی مقابل تیم ارج مقام سوم را از آن خود کرد.

بنا به همین گزارش این رقابت ها در راستای ترویج فرهنگ ورزش در بین پرسنل حراست ادارات کل استان تهران برگزار شد و طی آن تیم ثبت احوال استان تهران به عنوان تیم اخلاق برگزیده شد.