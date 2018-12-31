تصویر ویدئویی جدید از جنایت کنسولگری عربستان در استانبول منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، یک تصویر ویدئویی انتشار یافته از محل اقامت کنسول عربستان در استانبول نشان می دهد که یک تیم ضربت سعودی کیفهایی حمل کرده اند که گفته می شود حاوی اعضای بدن تکه تکه شده «جمال خاشقجی» روزنامه نگار و منتقد برجسته سعودی بوده است.

این تصویر ویدیویی ورود تعدادی از اعضای تیم ضربت سعودی را به محل اقامت کنسول عربستان در شهر استانبول در روز قتل خاشقجی نشان می دهد.

یکی از اعضای این تیم ضربت در حال حمل کیفهایی دیده شده که طبق ادعای رسانه های ترکیه، احتمالاً حاوی اعضای بدن روزنامه نگار مشهور سعودی «جمال خاشقجی»- از منتقدان برجسته «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی- بوده است.

«سینم کاسقلو» خبرنگار الجزیره در گزارش خود از استانبول اعلام کرد که این ویدیو نخستین بار در کانال جدید ترکیه موسوم به «ای هابر» پخش شده است.

کاسقلو اواخر یکشنبه گزارش داد: «هیچگونه شواهدی وجود ندارد که ثابت کند کیفهای حمل شده توسط تیم ضربت، از محل اقامت کنسول عربستان خارج شده باشند. بنابر این ما با پرسشهای جدیدی مواجه هستیم».

این خبرنگار الجزیره در ادامه می افزاید: «محل اقامت کنسول عربستان مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت، اما یک حلقه چاه وجود داشت که سعودیها به بازجویان ترکیه اجازه ندادند آن را بطور مناسب مورد تفتیش قرار دهند. این تصاویر جدید روند تحقیقات را تغییر داده است».

در این میان، «خلیل جهشان» مدیر اجرایی مرکز اعراب در واشنگتن دی. سی. انتشار این ویدیو را «بسیار قابل توجه» خواند و متذکر شد که «این تصاویر روند تحقیقات در مورد پرونده قتل خاشقجی را پیچیده تر می سازد، به این معنا که تنها یک پرسش بسیار مهم وجود دارد و آن این است که جنازه [خاشقجی] کجاست؟»

گفتنی است که خاشقجی روز دوم اکتبر سال جاری برای انجام امور کنسولی وارد کنسولگری عربستان در شهر استانبول شد. بنابر تحقیقات انجام شده، این روزنامه نگار در داخل کنسولگری عربستان به قتل رسیده و سپس جنازه وی تکه تکه شد؛ عملیاتی که ترکیه آن را یک «قتل عمد» و هماهنگ شده توسط دولت سعودی می داند.

مقامات ترکیه می گویند که این قتل به دستور بالاترین مقامات سعودی- به طور تلویحی محمد بن سلمان- انجام شده است؛ این در حالی است که عربستان ضمن رد این اتهام بر این موضع بحث برانگیز که قتل خاشقجی یک «عملیات خودسرانه بوده»، پافشاری می کند.