نماینده قم در سوپر لیگ کاراته صاحب ۲ پیروزی و یک شکست شد

سعید برخوردار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استان قم امسال در سطح عالی کاراته ایران هم در بخش مردان و هم در بخش زنان صاحب تیم است و تیم شهدای باشگاه انقلاب به نمایندگی از استان قم در سوپر لیگ کاراته مردان کشور حضور دارد.

وی افزود: در سومین هفته از سوپر لیگ کاراته مردان کشور که در سالن افراسیابی تهران برگزار می‌شود تیم کاراته انقلاب قم ۳ مسابقه برگزار کرد که در اولین دیدار خود بازنده شد اما دو مسابقه بعدی خود را با پیروزی به پایان رساند.

دبیر هیئت کاراته استان قم گفت: در این مسابقات تیم انقلاب قم در گروه دوم ابتدا ۲۱ بر ۷ برابر آذر پینار تبریز شکست خورد و سپس با نتایج ۲۹ بر صفر عقاب بروجرد و ۲۱ بر ۷ هیئت گیلان را برد تا وضعیت خود را در جدول رده بندی گروه دوم سر و سامان بخشد.

برخوردار بیان داشت: تیم کاراته شهدای انقلاب قم متشکل از کاراته کاهای جوان و بومی استان قم است و بدیهی است توانایی جنگیدن برای سکو را ندارد اما حضور این تیم در سوپر لیگ میدانی برای تجارب جدید کاراته کاهای قمی و آینده روشن آن‌ها ایجاد می‌کند.

وی عنوان کرد: در سوپر لیگ کاراته زنان نیز تیم مرداس قم در جدول گروه دوم صدرنشین است و شانس قهرمانی این مسابقات محسوب می‌شود چنان که این تیم در دو بازی اخیر خود نیز توانسته حریفان خود را شکست دهد.