عراقي ها اميدوارند محاكمه صدام در بهار آينده برگزار شود

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه آمريكايي "واشنگتن پست" در شماره امروزخود نوشت: برخي ازمسئولان عراقي تمايل دارند صدام حسين ديكتاتورسابق عراق در بهارسال آينده محاكمه شود.

اين روزنامه آمريكايي همچنين اعلام كرد: اين سريعترين زماني است كه مسئولان آمريكايي انتظار دارند، دادگاه صدام برگزار شود اما مسئولان عراقي ومردم عراق نبزخواستار برگزاري هرچه سريعتر دادگاه محاكمه صدام ديكتاتورعراق شده اند. كارشناسان سازمان جاسوسي آمريكا (سيا) اعلام كردند : بازجويي از صدام به بهارآينده منتهي نخواهد شد.

درهمين حال، موفق الربيعي عضو شوراي حكومت انتقالي عراق در واكنش به اين موضع گفت: ما نمي توانيم محاكمه صدام را به تاخير بياندازيم زيرا اين جزء اصلي منافع ملي عراق است. وي افزود: تاخير درمحاكمه صدام جايز نيست مگراينكه وي به يك دادگاه ديگر تحويل داده شود .

با اين شرايط اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق و پل برمر حاكم آمريكايي عراق روز گذشته در نشستي درباره زمان محاكمه ديكتاتورسابق عراق بحث و تبادل نظر كردند .

واشنتگن پست مي افزايد: برمربه اعضاي شوراحكومت انتقالي گفته است كه پيش ازاينكه صدام تحويل دادگاه شود بايد دادگاهي متناسب با وي تشكيل شود.

حاكم آمريكايي عراق توضيح داد كه محاكمه صدام بايد با حضوررهبران عراقي وبا همكاري كارشناسان خارجي برگزارشود .

روزگذشته وزارت خارجه آمريكا اعلام كرد:" پيرريچارد پروسبير" سفير آكروديته (سفيرسيار)درمسائل جنايت جنگي آمريكا فردا (يعني امروز) عازم بغداد خواهد شد و احتمال مي رود درباره برگزاري محاكمه صدام درآغازسال جديد ميلادي با مسئولان عراقي گفتگو كند.