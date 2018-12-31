به گزارش خبرنگار مهر، رضا عسگری شامگاه یکشنبه در جلسه مدیریت پسماند، افزود: در یک سال گذشته موضوعات پسماند در شهرستان زنجان در دست بررسی قرار گرفته و با توجه به جمع‌آوری سنتی زباله‌های داخل شهر، این وضعیت باید سامان داده شود.

وی اظهار کرد: شهرداری باید از موضوع نیروگاه عبور کند و شهرداری در موضوع دفن زباله باید به سمت لندفیل حرکت کند.

فرماندار زنجان گفت: اگر دست روی دست بگذاریم شرایط از حالت فعلی بدتر می‌شود و باید برای ساماندهی مدیریت زباله در شهر زنجان تدبیری اندیشیده شود.

عسگری تأکید کرد: اقداماتی که شهرداری در دفن زباله در شهر زنجان انجام می‌دهد کند است و این اصلاً خوب نیست.

در ادامه این جلسه، شهردار زنجان گفت: در حوزه پسماند مشکلات زیادی وجود دارد و این مشکلات در میزان تولید، نحوه جمع‌آوری و دفن زباله مشاهده می‌شود و پیش‌ازاین تفکیک زباله از مبدأ مفهومی نداشت.

مسیح معصومی ابراز کرد: هم‌اکنون در دو منطقه شهری زنجان تفکیک زباله از مبدأ انجام می‌شود و این اقدام از طریق توزیع ۳ هزار کارتن پلاست در مجتمع‌ها و مراکز اداری از طریق سمن‌های فعال در حوزه مدیریت پسماند انجام می‌شود.

وی افزود: با اقدامات صورت گرفته حجم زباله کم می‌شود و هم تفکیک از مبدأ اتفاق می‌افتد و تفکیک در مقصد آغاز شده است.

شهردار زنجان تصریح کرد: محلی برای زباله در نظر گرفته‌ شده اما این محل مناسب نیست و باید محل دیگری بر این امر در نظر گرفته شود.