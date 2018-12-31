به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی شامگاه یکشنبه در کارگروه پسماند استان زنجان با بیان اینکه یکی از تاکیدات استان در خصوص مدیریت پسماند این است که بتوانیم محلی را با مشارکت دستگاه‌ها در این زمینه تعیین و شرایط مناسبی را فراهم کنیم، افزود: یکی از ضرورت‌های امروز در خصوص پسماند این است که با مشارکت همه دستگاه‌ها بتوان راهکار مناسبی برای حل این مغضل ارائه داد.

وی با اشاره به اینکه آنچه که امروز باعث شده نتوانیم در زمینه پسماند به یک راهکار اساسی و راه‌حلی مناسب برای برون‌رفت از این مشکل برسیم، طولانی شدن فرآیند پیش‌بینی طرح‌های مدیریت زباله و پسماند در شهر زنجان است، ادامه داد: پسماند یکی از مسائل مهمی است که نباید در آن خللی ایجاد شود چرا که با سلامت شهروندان در ارتباط است.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه امروز باید در زمینه پسماند شهر زنجان به یک راهکار عملی رسیده و از طولانی شدن پروسه پسماند جلوگیری کنیم تا بتوانیم گام‌های بلندی در راستای دفن زباله در شهر زنجان برداریم، تصریح کرد: اقدام سازمان‌های مردم‌نهاد در جمع آوری زباله، امری است که باید از آن قدردانی کرد اما نباید فراموش کنیم که جمع‌آوری زباله از سوی این سازمان‌ها نمی‌تواند حل‌کننده موضوع پسماند زباله باشد.

حقیقی با تاکید بر اینکه با افرادی که زباله‌های ساختمانی خود را در اطراف شهر زنجان تخلیه می‌کنند، باید برخورد جدی شود، اظهار کرد: نباید فقط به برخورد صرف با این متخلفان اکتفا کرد؛ چراکه موضوع مهم‌تر از برخورد با این متخلفان، پیش‌بینی محلی برای انتقال زباله‌های ساختمانی به آن محل است که معتقدیم این پیش‌بینی‌ها باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی در ادامه و خطاب به شهردار زنجان، گفت: ۱۵ اسفندماه آخرین مهلت برای جمع‌آوری زباله‌های ساختمانی بوده و تا این تاریخ باید نسبت به پاکسازی شهر از زباله‌های ساختمانی توسط شهرداری زنجان اقدام شود.