به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر زنده یاد ناصر انتظاری صدابردار سینما صبح امروز ۱۰ دی ماه در ساختمان شماره ۲ خانه سینما برگزار شد.

در ابتدای این مراسم کامران ملکی گفت: همه در خانه سینما شاهد تلاش ناصر انتظاری در فعالیت های صنفی بود.

بهمن اردلان رییس انجمن صدابرداران سینمای ایران در ادامه بیان کرد: آخرین دیدار و وداع با یک دوست که سال ها با هم مراودات صنفی و کاری داشتیم بسیار سخت است. با شجاعت و آسودگی می توانیم بگوییم که انتظاری همه تلاش خود را برای صنف و همکارانش کرد.

وی ادامه داد: او بی دلیل برای صنف زحمت می کشید و بار انجمن را به تنهایی به دوش می کشید و ما همه مدیون وی هستیم.

همایون اسعدیان رییس هیات مدیره خانه سینما در این مراسم بیان کرد: روز آخر با ناصر انتظاری در استودیو بهمن حضور داشتیم. سینمای ایران این همه اعتبار را مدیون افراد گمنام و پنهان سینما است که همه تلاش خود را برای ارتقای سینما انجام دادند. ما مدیون دوستانی مانند ناصر انتظاری هستیم.

وی تاکید کرد: قرار نیست تلگرامی تسلیت بگوییم و قرار است دور هم جمع شویم و به همه ثابت کنیم که کل واحد هستیم. ما در چنین شرایطی باید نشان دهیم که در کنار هم هستیم. متاسفم و از خانواده انتظاری عذرخواهی می کنم که بسیاری از هنرمندان در این مراسم حضور ندارند.

فریدون جیرانی کارگردان سینما نیز در ادامه این مراسم توضیح داد: می دانستم قلبش ناراحت است اما انتظار نداشتم که این اتفاق بیفتد. ناصر انتظاری هم صدابردار خوبی بود و هم یک انسان خوب و قابل اعتماد. هیچگاه نمی توانم این هنرمند را فراموش کنم و متاسفم که یک صدابردار خوب و صدیق را از دست دادیم.

ستاره اسکندری درباره انتظاری اظهار کرد: از ناصر انتظاری به جز خوبی چیزی به یادم نمی آید. ناصر انتظاری آن قدر صدیق و خوب بود که شاید باید جای دیگری باشد. من از ناصر انتظاری معذرت می خواهم که اینقدر خوب و بامعرفت بود اما نتیجه آن دیده نشدن بود.

سید وحید سید حسینی کارگردان نیز عنوان کرد: ترجیح می دادم جایی در مورد ناصر انتظاری صحبت می کردم که خودش حضور داشت. در تمام ۱۷ سالی که با ناصر کار کردم هیچوقت نگفتم تو خوبی چون همیشه خوب بود. این بار هم من می گویم صدا و ناصر رفت.

حسین رفیعی بازیگر نیز در این مراسم گفت: ۲۵ سال است که با ناصر رفیق هستم و او جزو کسانی بود که بودنش در هر کاری نعمت بود. امیدوارم تنها در مراسم ختم هم شرکت نکنیم.

حسن زاهدی از پیشکسوتان صدا نیز یادآور شد: دوست نداشتم خبر فوت ناصر را بشنوم، شنیدن این خبر برای من بسیار سخت بود چرا که وی بسیار آدم خوبی بود.مرتضی الویری نیز گفت: دوستان هنرمند خوب است فیلم کوتاهی از ناصر انتظاری بسازند تا همه بدانند هنرمند چه سختی هایی می کشد. رفتار و سلوک ناصر انتظاری با خانواده و همکارانش زبانزد بود. وی از معدود افرادی بود که با هنر خود زندگی می کرد.

مرتضی الویری نیز تاکید کرد: دوستان هنرمند خوب است فیلم کوتاهی از ناصر انتظاری بسازند تا همه بدانند هنرمند چه سختی هایی می کشد. رفتار و سلوک ناصر انتظاری با خانواده و همکارانش زبانزد بود. وی از معدود افرادی بود که با هنر خود زندگی می کرد.

سه شنبه ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ در مسجد پیامبر اعظم خیابان شریعتی، روبه روی پارک اندیشه، ورودی ۱۱ باشگاه پیام مراسم یادبود ناصر انتظاری برگزار می شود.