دستگیری هکر ۱۸ ساله توسط پلیس فتای البرز/حساب ۲۰۰ کاربر هک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباسعلی محمدیان افزود: درپی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا شهرستان ساوجبلاغ و اعلام شکایت مبنی بر برداشت مبلغ ۳۰ میلیون ریال از حساب وی در چهار مرحله، پیگیری موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.
وی اضافه کرد: مأموران با هماهنگی مقام قضائی حسابهایی که وجه به آنها واریزشده بود، مسدود و طی تحقیقات بهعملآمده مشخص شد که شخص ناشناسی در قالب آگهی فروش وسایل بازی کودکان دستگاه xbox در برنامه دیوار در قبال پرداخت وجه، مشخصات کاربران را هک و تمام موجودی حساب آنها را برداشت میکرد .
فرمانده انتظامی استان البرز خاطرنشان کرد: با بررسیهای اطلاعاتی پلیس فتا محل اقامت این فرد در تهران شناسایی شد و پس از چندین روز تحت نظر قرار دادن اقامتگاهش، در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و جهت تحقیقات تکمیلی به پلیس فتا استان البرز منتقل شد .
سردار محمدیان افزود: متهم در ابتدا منکر برداشت هرگونه وجه از حساب مشتریان شد اما درنهایت اذعان داشت که دوستانش خریدها را انجام داده و وی فقط مسئولیت تحویل اقلام سفارشی به مشتریان را داشته است .
وی گفت: در بازرسی از منزل متهم تعداد زیادی تجهیزات رایانهای، مخابراتی، تلفن همراه و وسایل رایانهای دیگر کشف شد.
فرمانده انتظامی استان البرز گفت: با توجه به بررسیهای تکمیلی کارشناسان پلیس فتا از سیستم متهم و وجود چندین برنامه هک، متهم درنهایت اعتراف کرد که با ترفند فروش وسایل بازی در سایت دیوار و فروش آن بهصورت اینترنتی حساب ۲۰۰ نفر از مشتریان را هک کرده است .
فرمانده انتظامی استان بابیان اینکه مبلغ کلاهبرداری چهار میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: متهم دستگیرشده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.
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