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۱۰ دی ۱۳۹۷، ۹:۱۵

نتانیاهو: برزیل سفارتش را به بیت‌ المقدس منتقل می‎کند

نتانیاهو: برزیل سفارتش را به بیت‌ المقدس منتقل می‎کند

نخست وزیر رژیم صهیونیستی می‎ گوید شکی در تصمیم برزیل برای انتقال سفارت به قدس اشغالی وجود ندارد و فقط مسئله تعیین زمان مطرح است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بنیامین نتانیاهو نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی می‌گوید «ژایر بولسونارو» رئیس جمهوری منتخب برزیل به او گفته درباره انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس تردیدی ندارد و فقط مسئله زمان مطرح است.

گفتنی است مراسم تحلیف بولسونارو از حزب راست افراطی روز سه‌شنبه با حضور نتانیاهو و جمعی دیگر از سران کشورها برگزار می‌شود حال آنکه وی وعده داده که در خصوص انتقال سفارت، از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تبعیت خواهد کرد.

این درحالی است که بخش کشاورزی برزیل به بولسونارو هشدار داده که این اقدام به تجارت با کشورهای عرب آسیب می‌رساند.

به همین دلیل، یک منبع آگاه با به چالش کشیدن ادعای نتانیاهو گفت که هنوز تصمیمی برای انتقال سفارت برزیل به قدس اشغالی اتخاذ نشده است.

نتانیاهو و بولسونارو روز جمعه با یکدیگر دیدار کردند و نخست وزیر رژیم صهیونیستی می‌گوید احتمالاً رئیس جمهوری برزیل ماه میلادی مارس، سفری به تل آویو خواهد داشت.

وی اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی است که به برزیل سفر کرد و مناسبات دوستانه‌ای را با بولسونارو آغاز کرده است.

کد مطلب 4500032
مریم خرمایی

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