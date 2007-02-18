معافیت روزانه 20 درصد داوطلبان از اهدای خون / تامین 23 درصد فرآورده های خونی کشور در تهران

به گزارش خبرنگار مهر ، مدیرکل انتقال خون استان تهران بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: ۲۳درصد خون و فرآورده های خونی مورد نیاز کشور در سطح این استان تامین می شود.
دکتر مصطفی جمالی گفت: انتقال خون درسطح استان تهران بیش از 150 بیمارستان ، مرکز درمانی و 30 مرکز جراحی محدود را تحت پوشش دارد.
وی افزود: با توجه به انجام تمام اعمال جراحی سخت ، پیوند اعضا ، جراحی های قلب در تهران ، نیاز به خون دائما رو به افزایش بوده و از آنجا که متناسب با افزایش این نیاز امکانات لازم در نظر گرفته نشده ، طرح اهدای خون مناطق در تهران برای تامین خون مورد نیاز از پنجم اسفند اجرا می شود.
جمالی اظهار داشت: هم اکنون در 12 منطقه تهران و شهرستانهای این استان از جمله اسلامشهر ، دماوند و قرچک ، واحد خونگیری وجود ندارد که این امر در جهت کاهش میزان اهدای خون نقش موثری داشته است.
وی افزود: تامین خون مورد نیاز بیماران ، تنها از طریق اهدای منظم و داوطلبانه امکان پذیر است.
جمالی تاکید کرد: اهدای منظم خون نه تنها سبب می شود که همیشه ذخیره خونی وجود داشته باشد بلکه سبب تولید سلول های خونی جدید در بدن فرد اهدا کننده شده و به سلامتی وی ضرر نمی رساند.
مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: به منظور افزایش امنیت و سلامت خون ، فرآیندهای انجام شده در انتقال خون این استان بر اساس استانداردهای اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی بوده و به همین دلیل حدود 20 درصد از داوطلبان ، روزانه از اهدای خون معاف می شوند.
به گفته جمالی ، افرادی که فاقد کارت شناسایی عکس دار بوده اند ، زنان باردار یا شیرده مصرف کنندگان داروهای خاص یا استروئید ، معتادان به مواد مخدر، مبتلایان به یک حمله عفونی مثل زردی ، سرخچه ، تیفوئید یا مالاریا از گروههایی معاف از اهدای خون هستند.
وی با اشاره به راههای تامین خون سالم گفت: شناسایی و حفظ اهدا کنندگان داوطلب ، به کارگیری سیستم مدیریت کیفیت در سرویس های انتقال خون وتضمین مصرف صحیح خون در بیمارستانها از مهمترین راههای تامین خون سالم است.
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