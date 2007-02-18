  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۲۲

مدیرکل استان تهران خبر داد:

معافیت روزانه 20 درصد داوطلبان از اهدای خون / تامین 23 درصد فرآورده های خونی کشور در تهران

هم اکنون در 12 منطقه و شهرستانهای استان تهران از جمله اسلامشهر ، دماوند و قرچک ، واحد خونگیری وجود ندارد که این امر در جهت کاهش میزان اهدای خون نقش موثری داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر ، مدیرکل انتقال خون استان تهران بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: ‪ ۲۳‬درصد خون و فرآورده‌ های خونی مورد نیاز کشور در سطح این استان تامین می‌ شود.

دکتر مصطفی جمالی گفت: انتقال خون درسطح استان تهران بیش از 150 بیمارستان ، مرکز درمانی و 30 مرکز جراحی محدود را تحت پوشش دارد.

وی افزود: با توجه ‌به ‌انجام تمام اعمال جراحی سخت ، پیوند اعضا ، جراحی ‌های قلب در تهران ، نیاز به خون دائما رو به‌ افزایش بوده و از آنجا که متناسب با افزایش این نیاز امکانات لازم در نظر گرفته نشده ، طرح اهدای خون مناطق در تهران برای تامین خون مورد نیاز از پنجم اسفند اجرا می ‌شود. 

جمالی اظهار داشت: هم‌ اکنون در 12 منطقه تهران و شهرستانهای این استان از جمله اسلامشهر ، دماوند و قرچک ، واحد خونگیری وجود ندارد که این امر در جهت کاهش میزان اهدای خون نقش موثری داشته است.

وی افزود: تامین خون مورد نیاز بیماران ، تنها از طریق اهدای منظم و داوطلبانه امکان پذیر است.

جمالی تاکید کرد: اهدای منظم خون نه تنها سبب می ‌شود که ‌همیشه‌ ذخیره ‌خونی وجود داشته ‌باشد بلکه سبب تولید سلول‌ های خونی جدید در بدن فرد اهدا کننده شده و به سلامتی وی ضرر نمی ‌رساند.

مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: به ‌منظور افزایش امنیت و سلامت خون ، فرآیندهای انجام شده در انتقال خون این استان بر اساس استانداردهای اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی بوده ‪و به همین دلیل حدود 20 درصد از داوطلبان ، روزانه از اهدای خون معاف می ‌شوند.

به‌ گفته جمالی ، افرادی که فاقد کارت شناسایی عکس ‌دار بوده اند ، زنان باردار یا شیرده مصرف‌ کنندگان داروهای خاص یا استروئید ، معتادان به مواد مخدر، مبتلایان به یک حمله عفونی مثل زردی ، سرخچه ، تیفوئید یا مالاریا از گروههایی معاف از اهدای خون هستند.

وی با اشاره به‌ راههای تامین خون سالم گفت: شناسایی و حفظ اهدا کنندگان داوطلب ، به کارگیری سیستم مدیریت کیفیت در سرویس های انتقال خون وتضمین مصرف صحیح خون در بیمارستانها از مهمترین راههای تامین خون سالم است.

کد مطلب 450004

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها