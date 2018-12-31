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۱۰ دی ۱۳۹۷، ۹:۲۶

دیدارمقامات امنیتی عراق با اسد وتلاش برای حل اختلافات بغداد-اربیل

دیدارمقامات امنیتی عراق با اسد وتلاش برای حل اختلافات بغداد-اربیل

نخست وزیر عراق در سخنانی به دیدار مسئولان امنیتی بلندپایه این کشور با رئیس جمهوری سوریه و پیشنهادات بغداد برای حل اختلافات با اقلیم کردستان عراق اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق در کنفرانس خبری روز گذشته خود تاکید کرد: مسئولان امنیتی برجسته عراق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کردند.

وی در ادامه افزود: هرگونه تحولات منفی در سوریه بر عراق نیز تأثیر می گذارد چرا که ما ۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک داریم و داعش همچنان در این منطقه حضور دارد.

عبدالمهدی در خصوص اختلافات میان بغداد و اربیل تاکید کرد: ما پیشنهاداتی در خصوص حل این اختلافات داریم که اجرای آن طی سال جاری بسیار سخت بود. یکی از این پیشنهادات دستیابی به توافقات کامل با اقلیم کردستان عراق درخصوص نفت و مسائل فدرالی و گمرکی است و ما با اقلیم مانند دیگر استانها برخورد می کنیم. آنها حقوق و البته تعهداتی دارند.

نخست وزیر عراق اشاره ای به پاسخ اقلیم کردستان به این پیشنهادات نکرد.

کد مطلب 4500041

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