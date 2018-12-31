دیدارمقامات امنیتی عراق با اسد وتلاش برای حل اختلافات بغداد-اربیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق در کنفرانس خبری روز گذشته خود تاکید کرد: مسئولان امنیتی برجسته عراق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کردند.

وی در ادامه افزود: هرگونه تحولات منفی در سوریه بر عراق نیز تأثیر می گذارد چرا که ما ۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک داریم و داعش همچنان در این منطقه حضور دارد.

عبدالمهدی در خصوص اختلافات میان بغداد و اربیل تاکید کرد: ما پیشنهاداتی در خصوص حل این اختلافات داریم که اجرای آن طی سال جاری بسیار سخت بود. یکی از این پیشنهادات دستیابی به توافقات کامل با اقلیم کردستان عراق درخصوص نفت و مسائل فدرالی و گمرکی است و ما با اقلیم مانند دیگر استانها برخورد می کنیم. آنها حقوق و البته تعهداتی دارند.

نخست وزیر عراق اشاره ای به پاسخ اقلیم کردستان به این پیشنهادات نکرد.