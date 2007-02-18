خبرهای کوتاه سینمای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، نیکول کیدمن و نائومی واتس در تریلر "نیاز" با یکدیگر همبازی می شوند. این دو موافقت کردند برای حضور در این فیلم در برابر دوربین رایان مرفی قرار گیرند. فیلمبرداری "نیاز" از پائیز آینده آغاز می شود و واتس و کیدمن در این فیلم به ترتیب نقش روانشناس و بیمار را بازی می کنند.

- کریستوفر کلمبس، کارگردان "هری پاتر"، حقوق ساخت فیلم بر اساس کتاب کمیک "دیلبرت" نوشته اسکات آدامز را از آن خود کرد. "دیلبرت" شرح حال شخصیتی به همین نام است که در خوابگاه زندگی و با کار سخت زندگی اش را اداره می کند. تمرکز داستان روی بقاء وی در میان جمعی از همکاران متخاصم و رئیسی ابله است. کلمبس واپسین بار "اجاره" را روی پرده داشت که ناکامی آن باعث شد مدتی از کارگردانی فاصله بگیرد.

- فورست ویتکر، نامزد اسکار بهترین هنرپیشه مرد امسال، برای حضور در فیلم "مخلوقات بالدار" به کیت بکینسل، گای پیرس و داکوتا فانینگ می پیوندد. این درام بر اساس کتاب روی فریریچ ساخته می شود و به بازماندگان یک قتل خشونت آمیز در رستوران می پردازد. روان وودز، کارگردان "ماهی کوچک"، ساخت این اثر را بر عهده دارد و فیلم روز 19 مارس کلید می خورد. رابرت سالرنو، تهیه کننده "21 گرم"، نیز در مقام تهیه کننده "مخلوقات بالدار" به فعالیت می پردازد.

- مایکل بی برای ساخت قسمت سوم از مجموعه آثار "پسران بد" ابراز تمایل کرد. این کارگردان که در حال حاضر فیلم "مبدل ها" را در نوبت اکران دارد، اعلام کرد همکاری با ویل اسمیت همیشه مسرت بخش است. علاوه بر این جری بروکهایمر نیز برای تهیه و تولید این فیلم آمادگی دارد. از همین رو مذاکرات پیرامون ساخت "پسران بد 3" به زودی آغاز می شود.