هزینه نگهداری 265 توانجوی نخاعی را بهزیستی تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان ، مرتضی مکاریان در مراسم افتتاح نمایندگی شرکت بهزیست کار زنجان که امروز برگزار شد ، عمده‌ مشکلات توانجویان را آمد و شد آنان در معابر عمومی عنوان کرد و افزود: مشکل تردد توانجویان در سطح شهر به ‌خاطر رعایت نکردن قانون جامع حمایت از توانجویان توسط شهرداریها و عدم مناسب ‌سازی معابر ، هنوز رفع نشده است.

وی گفت: شرکت بهزیست کار تحت پوشش این سازمان بوده و توانجویان را در انجام فعالیتهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی یاری خواهد کرد.

مکاریان با عنوان این مطلب که عمده ‌هدف این شرکت متمرکز بر توسعه ناوگان حمل و نقل توانجویان است ، افزود: 7 کلانشهر در برنامه‌ توسعه این شرکت قرار داشت که با پیگیری استانداری و بهزیستی استان زنجان ، امروز شاهد آغاز فعالیت شرکت بهزیست کاری به عنوان هشتمین شهر کشور ، در زنجان هستیم.