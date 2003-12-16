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۲۵ آذر ۱۳۸۲، ۱۷:۱۲

وزير امورخارجه آلمان :

صدام بايد در عراق محاكمه شود

وزير امورخارجه آلمان پس از ديدار با رئيس جمهوري مصر خواهان محاكمه صدام در دادگاه هاي عراق شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، يوشكا فيشر وزير امورخارجه آلمان در سفر خاورميانه اي خود به منظور ديدار و گفتگو با مقامات مصر در اين كشوربسر مي برد .
فيشر پس از گفتگو با حسني مبارك رئيس جمهوري مصر گفت : صدام ديكتاتور سابق عراق بايد در دادگاههاي اين كشور مورد محاكمه قرار گيرد .
وزير امورخارجه آلمان با جنايتكار خواندن صدام تصريح كرد : صدام جنايات زيادي را عليه مردم ستمديده عراق مرتكب شده و شايسته است تا بزودي به دليل اقدامات گذشته خود مورد محاكمه قرار گيرد . فيشر در بخش ديگري از سخنان خود خواهان تسريع در روند صلح خاورميانه  شد و اظهار داشت : بدون شك مصر نقش مهمي در پايان دادن  درگيري هاي خاورميانه خواهد داشت .

کد مطلب 45001

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