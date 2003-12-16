صدام بايد در عراق محاكمه شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، يوشكا فيشر وزير امورخارجه آلمان در سفر خاورميانه اي خود به منظور ديدار و گفتگو با مقامات مصر در اين كشوربسر مي برد .

فيشر پس از گفتگو با حسني مبارك رئيس جمهوري مصر گفت : صدام ديكتاتور سابق عراق بايد در دادگاههاي اين كشور مورد محاكمه قرار گيرد .

وزير امورخارجه آلمان با جنايتكار خواندن صدام تصريح كرد : صدام جنايات زيادي را عليه مردم ستمديده عراق مرتكب شده و شايسته است تا بزودي به دليل اقدامات گذشته خود مورد محاكمه قرار گيرد . فيشر در بخش ديگري از سخنان خود خواهان تسريع در روند صلح خاورميانه شد و اظهار داشت : بدون شك مصر نقش مهمي در پايان دادن درگيري هاي خاورميانه خواهد داشت .



