به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی رمان «دوازدهم» نوشته علی موذنی، در ادامه برگزاری سلسله‌نشست‌های محفل ادبی یاس، فردا سه‌شنبه ۱۱ دی در کتابخانه شهدای محله بهداشت برگزار می‌شود.

این اثر که پژوهش و نگارش آن حدود ۱۸ ماه به طول انجامیده، به موضوع حضور امام عصر(عج) در زمان معاصر و دغدغه‌های مربوط به آن می پردازد. موذنی در این رمان، از تلاش‌های عموی امام زمان برای غصب امامت نوشته و همچنین، از سرداب خانه امام تا اندرونی قصر حاکم.

در برنامه نقد این رمان، اعضای کانون ادبی کتابخانه شهدای محله بهداشت، حضور خواهند داشت.

این نشست فردا سه‌شنبه ۱۱ دی از ماه ساعت ۱۰ در کتابخانه شهدای محله بهداشت واقع در بزرگراه آیت‌الله سعیدی، چهارراه یافت آباد، بلوارمعلم، جنب پارک میرال، نبش خیابان بهار برگزار می‌شود.