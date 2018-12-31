بازدید «ابتکار» از واحدهای تولیدی البرز/بررسی وضعیت زنان کارآفرین

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار صبح امروز با سفر به استان البرز مورد استقبال رسمی استاندار قرار گرفت.
وی قرار است از برخی واحدهای تولیدی که توسط بانوان کارآفرین البرزی مدیریت میشود، بازدید کند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده بعدازظهر امروز نیز در جلسه شورای اداری استان حضور مییابد.
اولین مقصد ابتکار در سفر به استان البرز یک واحد تولید لباس در طاووسیه ساوجبلاغ است که توسط یک بانوی کارآفرین اداره میشود.
این واحد تولید لباس بهصورت مستقیم و غیرمستقیم برای ۳۲۰ نفر که حدود ۸۰ درصد آنها بانوان هستند، با سرمایهگذاری حدود ۶ میلیارد تومان، اشتغال ایجاد کرده است.
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