برنامه مسابقات فوتبال لیگ برتر تا پایان فروردین تنظیم شد/ لیگ از 26 اسفند تا 10 فروردین تعطیل است

به گزارش خبرنگارمهر، درنشستی که صبح امروز با حضور سید رضا افتخاری و علی کاظمی رئیس و دبیر اجرایی سازمان لیگ برتر و وینکو بگوویچ سرمربی تیم فوتبال امید برگزار شد ، برنامه مسابقات لیگ برتر با هماهنگی سرمربی تیم امید و بر اساس مسابقات و برنامه ها و اردوهای آماده سازی این تیم تهیه و تدوین شد .



براساس برنامه تنظیمی آخرین هفته مسابقات لیگ برتر درسال 85 روز26 اسفند ماه برگزار خواهد شد و سپس ادامه مسابقات از روز 10 فروردین ماه پیگیری می شود. دراین جلسه همچنین برنامه مسابقات عقب افتاده لیگ برتر و ادامه مسابقات جام حذفی نیز لحاظ شده است .



قراراست برنامه این مسابقات تا پایان هفته جاری ازسوی سازمان لیگ برتراعلام شود .