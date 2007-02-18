به گزارش خبرنگارمهر، درنشستی که صبح امروز با حضور سید رضا افتخاری و علی کاظمی رئیس و دبیر اجرایی سازمان لیگ برتر و وینکو بگوویچ سرمربی تیم فوتبال امید برگزار شد ، برنامه مسابقات لیگ برتر با هماهنگی سرمربی تیم امید و بر اساس مسابقات و برنامه ها و اردوهای آماده سازی این تیم تهیه و تدوین شد .
براساس برنامه تنظیمی آخرین هفته مسابقات لیگ برتر درسال 85 روز26 اسفند ماه برگزار خواهد شد و سپس ادامه مسابقات از روز 10 فروردین ماه پیگیری می شود. دراین جلسه همچنین برنامه مسابقات عقب افتاده لیگ برتر و ادامه مسابقات جام حذفی نیز لحاظ شده است .
قراراست برنامه این مسابقات تا پایان هفته جاری ازسوی سازمان لیگ برتراعلام شود .
در نشست مشترک افتخاری، کاظمی و بگوویچ؛
برنامه مسابقات فوتبال لیگ برتر تا پایان فروردین تنظیم شد/ لیگ از 26 اسفند تا 10 فروردین تعطیل است
در نشست مشترک رئیس و دبیر اجرایی سازمان لیگ برتر با سرمربی تیم فوتبال امید ، برنامه مسابقات لیگ برتر تا پایان فروردین ماه سال آینده تنظیم شد .
به گزارش خبرنگارمهر، درنشستی که صبح امروز با حضور سید رضا افتخاری و علی کاظمی رئیس و دبیر اجرایی سازمان لیگ برتر و وینکو بگوویچ سرمربی تیم فوتبال امید برگزار شد ، برنامه مسابقات لیگ برتر با هماهنگی سرمربی تیم امید و بر اساس مسابقات و برنامه ها و اردوهای آماده سازی این تیم تهیه و تدوین شد .
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