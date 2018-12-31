پس از تصادف، خودروها را به حاشیه راه ببرید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد مجید رنجبر جانشین مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، گفت: به محض وقوع تصادف منجر به خسارت، رانندگان ضمن علامت‌گذاری موقعیت خودروها، تا زمان رسیدن افسر پلیس راهور، سریعاً نسبت به انتقال خودروها به منتهی الیه سمت راست راه اقدام کنند.

رنجبر تاکید کرد: انسداد مسیر عبور و مرور، موجب تضییع حقوق شهروندان و ایجاد بار ترافیکی سنگین خواهد شد. در نتیجه رانندگان پس از تصادفات خسارتی، حتماً خودروهای خسارت دیده را به حاشیه راه منتقل کرده و مسیر را برای تردد سایر خودروها باز کنند.