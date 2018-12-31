مرکز سونوگرافی در تمامی شهرستان های ایلام راه اندازی می شود

کریم همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با جذب متخصصین جدید در کل استان و تمام بیمارستان های تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی، در دو نوبت شیفت صبح و عصر سونوگرافی انجام می شود.

وی افزود: در بیمارستان های آموزشی مرکز استان چنین اتفاقی نبود ولی با جلسات منظمی که برگزار شد، سونوگرافی هم در قسمت بیمارستان و هم در کلنیک ویژه بیمارستان امام و بیمارستان مصطفی خمینی راه اندازی شده است.

وی از توسعه مراکز و تجهیرات جنوب استان ایلام خبر داد و گفت: به طور مثال هم اکنون حدود سه هزار و ۶۰۰ متر مراکز بهداشتی درمانی شامل آموزشگاه بهورزی، مراکز بهداشتی و درمانی با اعتباری بالغ بر ۶.۵ میلیارد تومان است.

همتی از تجهیز و به روز کردن مراکز بهداشتی درمانی مورموری و سراب باغ شهرستان ابدانان اشاره کرد و افزود: بالغ بر یک میلیارد تومان نیز در این بخش هزینه شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۱۵ پزشک متخصص در آبدانان مستقر خواهند شد و اتفاق جدید در حوزه جنوب استان استقرار متخصص ارتوپد است که از رفت و آمدهای غیر ضروری ساکنین به مرکز استان اجتناب شود.