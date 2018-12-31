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۱۰ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۳

در راستای افزایش کیفیت صورت گرفت؛

بازدید وزارت علوم از ۹۱ موسسه آموزش عالی در ماه گذشته

بازدید وزارت علوم از ۹۱ موسسه آموزش عالی در ماه گذشته

هیات های نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم در استان ها در راستای افزایش کیفیت واحدهای دانشگاهی و ارتقای استاندارد مراکز آموزش عالی در ماه گذشته از ۹۱ موسسه آموزش عالی بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به گسترش وسیع آموزش عالی و وجود حساسیت ها در این خصوص، هیات نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، جهت ارتقای کیفیت و استانداردهای موجود در دانشگاه ها، بازدید از موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها را در دستور کاری خود قرار داده است به طوریکه در آذرماه گذشته هیات های نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت استانی، از ۹۱ موسسه و دانشگاه بازدید کرده اند.

 هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی سمنان از ۹ موسسه آموزش عالی، استان خراسان شمالی  از ۹ موسسه آموزش عالی، گیلان ۱۱ موسسه آموزش عالی، یزد ۱۵ موسسه آموزش عالی، آذربایجان غربی ۲۴ موسسه آموزش عالی، سیسان و بلوچستان ۱۴ موسسه آموزش عالی و استان مازندارن از ۹ موسسه آموزش عالی بازدید کردند.

دراین بازدیدها از موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مراکز و واحدهای پیام نور، دانشگاه های دولتی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحدهای دانشگاه آزاد و مراکز و آموزشکده های فنی و حرفه ای بازدید شده است.

کد مطلب 4500171
زهرا سیفی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      از تهران هم بازدید کنید. اتفاقا تو تهران مشکل بیشتر از شهرهای دیگه است.

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