به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، به منظور هماهنگی برخی امور مربوط به برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با مناطق آمایشی، وبیناری با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت و برخی مسئولین حوزه آموزش برگزار شد.
در این جلسه که روسا و معاونین آموزشی دانشگاههای کلان مناطق آمایشی اهواز، اصفهان، تبریز، تهران، زنجان، شیراز، کرمانشاه، مازندران و مشهد به صورت مجازی حضور داشتند؛ دکتر اسماعیل ایدنی قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی از مشارکت اعضای هیئت علمی در دانشگاه های کلان مناطق آمایشی در طراحی سوالات آزمون ها خبر داد.
وی افزود: لازم است تمامی همکاران در اموری نظیر تهیه گنجینه سوال برای آزمونهای ملی و منطقهای، همکاری با دبیرخانهی شورای آموزش پزشکی و تخصصی، مشارکت در سیاستگذاری برای رشتههای تخصصی و فوق تخصصی و اعتباربخشی و ارزشیابی برنامههای آموزشی کشور همکاری کنند.
دکتر آبتین حیدرزاده سرپرست مرکز سنجش آموزش پزشکی در این باره افزود: علاوه بر دبیرخانههای تخصصی، این امکان در سایر دبیرخانه های معاونت آموزشی نیز فراهم شده و از مناطق آمایشی تقاضا داریم نام افراد واجد صلاحیت را که توانایی طرح سوال دارند در سامانه درج کنند زیرا این سامانه به سامانه نوید دانشگاه مجازی مرتبط خواهد شد.
وی گفت: از ۱۵ دیماه سال جاری فراخوان ثبتنام دورههای آموزشی (ویژه طراحان سوال) در ۳ سطح مقدماتی(ویژه اساتید و استادیارانی که تمایل دارند با طراحی سوال آشنا شوند)، متوسط (ویژه اعضای هیئت بورد که علاوه برطرح سوال باید نحوه ویرایش سوال و روایی و پایایی آن را آموزش ببینند) و عالی (مخصوص گروه نهایی که طراحی سوال و ویرایش نهایی را انجام میدهند) برگزار خواهد شد.
دکتر عطاءاله پورعباسی دبیر ستاد تحول ونوآوری در آموزش عالی سلامت، با اشاره به این نکته که ماموریتهای واسپاری شده به کلان مناطق آمایشی در راستای تکالیف مشخص شده برای وزارت بهداشت از طریق اسناد بالادستی از جمله سند برنامه ششم، نقشه علمی جامع کشور و نقشه علمی سلامت است، افزود: پروژههایی که در راستای ماموریت ویژه شکل گرفته است قابل تعمیم به کل کشور و دارای ابعاد ملی است.
وی خاطرنشان کرد: حوزه معاونت آموزش علاوه بر تکالیف روزانه، تکلیف مهم توسعه حیطههای دانش در کشور را دارد. لذا راهاندازی سامانه ناب در راستای آیندهنگاری حوزه آموزش، اولین کلینیک تخصصی سلامت و ایمنی ترافیک، اولین آزمایشگاه تخصصی سلامت و ایمنی در ترافیک از مصادیق بارز توسعه دانش در کشور از طریق ماموریت گرایی هستند که با کمک مناطق آمایشی و ظرفیتهای بومی میتوان به بهترین شکل از آنها استفاده کرد و به مرجعیت علمی که خواسته اصلی اسناد بالادستی از حوزه آموزش است، دست یافت.
پورعباسی با اشاره به این موضوع که ماموریتهای ویژه به دانشگاههای کلان مناطق ابلاغ شده است، یادآور شد: این ماموریتها باید متناسب با ظرفیت، بین دانشگاههای کلان مناطق توزیع شده باشد و مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی(نصر) از پروژههای مرتبط با ماموریتهای ویژه، حمایت مادی و معنوی خواهد داشت.
وی افزود: همزمان با ارزیابی کیفی بستههای تحول، ارزیابی حوزه ماموریت ویژه نیز انجام خواهد شد و میزان توسعه آن در هر منطقه بررسی خواهد شد. توسعه منابع علمی مورد نیاز در مورد حیطههایی که به عنوان ماموریت ویژه واگذار شده و همکاری با دبیرخانههای ستاد از جمله شاخصهای این ارزیابی است.
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