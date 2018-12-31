یورو نماد وحدت اروپایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اروپا آنلاین، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا در سخنانی با اشاره به گذشت ۲۰ سال استفاده از پول واحد اروپایی آن را نمادی از وحدت اروپایی نام برد.

وی در ادامه سخنان خود افزود: «یورو» توانست نقش مهمی در ثبات اروپا به خصوص در حوزه اقتصادی ایفا کرده و می کند.

رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به انتخابات ۲۰۱۹ اروپا خاطرنشان کرد: اروپا در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همسویی نیاز دارد.

گفتنی است استفاده از یورو در اول ژانویه سال۲۰۰۲ به طور رسمی در کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک، اتریش، اسپانیا، پرتغال، یونان، ایتالیا، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند و فنلاند آغاز شد و اکنون در ۱۹ کشور از ۲۸ عضو اتحادیه اروپا به طور رسمی در جریان است.