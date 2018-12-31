شناسایی سرطان در مراحل اولیه با تراشه نانویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، محققان دانشگاه صنعتی استانبول (ITU) موفق به ساخت دستگاهی شدند که با استفاده از آن می‌توان سرطان را در مراحل اولیه شناسایی کرد.

مهمت طغرل برتیک و برک ارباس از دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی استانبول (ITU) به مدت دو سال روی پروژه‌ای برای تشخیص سرطان کار می‌کردند. نتایج کار آن‌ها به تراشه‌ای ختم شد که با استفاده از آن می‌توان سرطان را در مراحل اولیه شناسایی کرد.

این تراشه به همراه یک سامانه‌ میکروالکترومکانیکی (MEMS) مبتنی بر فناوری ‌نانو به‌عنوان ابزار تشخیص سرطان به کار می‌رود.

این ابزار توسط این گروه روی ۲۲۹ نفر مورد آزمایش قرار گرفت که این کار با حمایت انجمن تحقیقات علمی و فناوری ترکیه موسوم به توبیتاک انجام شد. این ابزار همانند یک دستگاه سنجش قند خون عمل می‌کند و به کاربر نشان می‌دهد که آیا سلول‌های سرطانی در خون او وجود دارد یا خیر.

این پروژه در یکی از آزمایشگاه‌های خصوصی در مرکز تحقیقات فناوری ‌نانوی دانشگاه صنعتی استانبول انجام شده‌است.

برک ارباس گفت: ابزاری که ما ساخته‌ایم می‌تواند به‌عنوان یک وسیله‌ تشخیص فردی استفاده شود. در واقع بدون نیاز به انجام آزمون آزمایشگاهی، این ابزار می‌تواند نتیجه را ارائه دهد. در حال حاضر تحقیقات متعددی در سراسر جهان در این حوزه انجام و سرمایه‌گذاری زیادی نیز صورت گرفته است. هدف این است که طی ۵ تا ۱۰ سال آینده ابزاری شبیه دستگاه تشخیص قند خون ساخته شود که بتواند سرطان را به سرعت شناسایی کند.

وی افزود: با استفاده از چنین فناوری، افراد می‌توانند در خانه آزمایش مورد نظر را انجام دهند. این ابزار قابل حمل بوده و می‌توان از آن برای شناسایی زودهنگام سرطان در منزل استفاده کرد. به دلیل شناسایی زودهنگام، این دستگاه می‌تواند جان بسیاری را در جهان نجات دهد. این تراشه در حال حاضر ۲۰۰ تا ۲۵۰ لیر (۳۷ تا ۴۶ دلار آمریکا) هزینه دارد، اما ما آن را به ۵ تا ۱۰ لیر (کمتر از ۲ دلار) کاهش دادیم.

وی خاطر نشان کرد: این تراشه ترکیبی از فناوری‌ نانو و MEMS است که هزینه‌ی شناسایی سرطان را به شدت کاهش می‌دهد.